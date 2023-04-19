Стало відомо, скільки заробило подружжя Байденів за минулий рік
За 2022 рік президент США Джо Байден та його дружина Джилл заробили більш як $579 000. З цієї суми подружжя заплатило понад 23% податку до бюджету
Про це повідомляє NBC.
Подружжя Байденів оприлюднило свою декларацію про доходи - за 2022 рік президент США та перша леді заробили $579 514 - це на 31 тисячу менше, аніж за 2021 рік.
При цьому з цієї суми вони сплатили 23,8% федерального податку на прибуток - це 169,8 тисячі.
Президентська сім'я також повідомила про пожертвування, які склали 20,1 тисяч доларів у 20 різних благодійних організацій.
Джо Байден отримує зарплату у розмірі 400 тисяч доларів на рік як президент, і йому надається допомога на витрати у розмірі 50 тисяч доларів - ця сума визначається конгресом.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден високо оцінив діяльність правоохоронців щодо розслідування та реагування на витік даних Пентагону та доручив посилити захист інформації.
- Також відомо, що Байден балотуватиметься на другий термін. Він вже ухвалив рішення щодо цього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.62Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе