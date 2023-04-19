Про це повідомляє NBC.

Подружжя Байденів оприлюднило свою декларацію про доходи - за 2022 рік президент США та перша леді заробили $579 514 - це на 31 тисячу менше, аніж за 2021 рік.

При цьому з цієї суми вони сплатили 23,8% федерального податку на прибуток - це 169,8 тисячі.

Президентська сім'я також повідомила про пожертвування, які склали 20,1 тисяч доларів у 20 різних благодійних організацій.

Джо Байден отримує зарплату у розмірі 400 тисяч доларів на рік як президент, і йому надається допомога на витрати у розмірі 50 тисяч доларів - ця сума визначається конгресом.