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Стало відомо, скільки заробило подружжя Байденів за минулий рік

19 квітня, 2023 середа
09:22
Економіка Джо і Джилл Байдени

За 2022 рік президент США Джо Байден та його дружина Джилл заробили більш як $579 000. З цієї суми подружжя заплатило понад 23% податку до бюджету

Про це повідомляє NBC.

Подружжя Байденів оприлюднило свою декларацію про доходи - за 2022 рік президент США та перша леді заробили $579 514 - це на 31 тисячу менше, аніж за 2021 рік.

При цьому з цієї суми вони сплатили 23,8% федерального податку на прибуток - це 169,8 тисячі.

Президентська сім'я також повідомила про пожертвування, які склали 20,1 тисяч доларів у 20 різних благодійних організацій.

Джо Байден отримує зарплату у розмірі 400 тисяч доларів на рік як президент, і йому надається допомога на витрати у розмірі 50 тисяч доларів - ця сума визначається конгресом.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден високо оцінив діяльність правоохоронців щодо розслідування та реагування на витік даних Пентагону та доручив посилити захист інформації. 
  • Також відомо, що Байден балотуватиметься на другий термін. Він вже ухвалив рішення щодо цього. 
Світ
Джо Байден
США
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