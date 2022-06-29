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Стало відомо, яку суму "Барселона" готова заплатити за Левандовського

29 червня, 2022 середа
02:45
Спорт Роберт Левандовські

Іспанська "Барселона" зробить "Баварії" пропозицію у $50 млн за польського нападника Роберта Левандовського

Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, в найближчі 24 години "Барса" запропонує за Роберта Левандовського $40 млн + $10 млн, які "Баварія" може отримати у вигляді бонусів.

Поки що невідомо, чи влаштує мюнхенський клуб ця сума. Раніше німці хотіли отримати 60 млн."Барселона" знаходиться на контакті з поляком, і він просив їх зберігати спокій.

У нападника діє контракт з "Баварією" до літа 2023 року. Трансферна вартість поляка складає 50 млн євро. 

33-річний Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА. У минулому сезоні поляк зіграв за "Баварію" 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач. 

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футбол
Барселона
Баварія
Роберт Левандовські
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