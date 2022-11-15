Про це він написав у twitter.

"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту Групи двадцяти. І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - йдеться у дописі.

У Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 3 житлові будинки, одна людина загинула.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії.