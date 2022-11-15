"Станьте на бік людей, а не злочинців": Кулеба закликав учасників саміту G20 відреагувати на обстріл
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників саміту G20 відреагувати на черговий обстріл критичної інфраструктури
Про це він написав у twitter.
"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту Групи двадцяти. І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - йдеться у дописі.
- У Києві зафіксовано вибухи, попередньо, є влучання у 3 житлові будинки, одна людина загинула.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії.
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