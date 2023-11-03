Стаття Залужного адресована американським конгресменам, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Представники республіканської партії фактично висунули певний перелік питань до адміністрації Байдена щодо України, зокрема ЗСУ. Тому стаття Залужного дає відповідь на питання американських конгресменів. Залужний чітко окреслює критерії військово-технічної допомоги, які необхідні ЗСУ, щоб війна не перейшла у фазу затяжної, окопної війни", - зазначив Снєгирьов.

За його словами, Залужний дав чітку оцінку українському суспільству щодо реального стану подій на лінії бойового зіткнення та пояснив з якою метою Росія обрала сценарій саме виснажливої війни.

"РФ наразі обрала сценарій виснажливої війни, з метою підірвати економіку не тільки України, але й Західних партнерів. РФ незважаючи на санкційний пакет, в змозі відновити виробництво військової техніки та спорядження і відповідно наростити військові темпи. Крім того, стан економіки РФ, за оцінками західних розвідок, дозволяє провести активний характер бойових операцій, як мінімум на півтори роки. Тобто можемо говорити про те, що війна продовжиться і в 2024 р., але її характер в більшості залежить від характеру військово-технічної допомоги з боку країн Заходу", - додав Снєгирьов.