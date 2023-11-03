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Стаття Залужного адресована американським конгресменам, - військовий експерт Снєгирьов

3 листопада, 2023 п'ятниця
16:36
Світ Валерій Залужний

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» вважає, що стаття Залужного у The Economist, в першу чергу, адресована американским конгресменам. Адже саме в ці дні розглядався пакет допомоги для України на суму 61 млрд доларів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Представники республіканської партії фактично висунули певний перелік питань до адміністрації Байдена щодо України, зокрема ЗСУ. Тому стаття Залужного дає відповідь на питання американських конгресменів. Залужний чітко окреслює критерії військово-технічної допомоги, які необхідні ЗСУ, щоб війна не перейшла у фазу затяжної, окопної війни", - зазначив Снєгирьов.

За його словами, Залужний дав чітку оцінку українському суспільству щодо реального стану подій на лінії бойового зіткнення та пояснив з якою метою Росія обрала сценарій саме виснажливої війни.

"РФ  наразі обрала сценарій виснажливої війни, з метою підірвати економіку не тільки України, але й Західних партнерів. РФ незважаючи на санкційний пакет, в змозі відновити виробництво військової техніки та спорядження і відповідно наростити військові темпи. Крім того, стан економіки РФ, за оцінками західних розвідок, дозволяє провести активний характер бойових операцій, як мінімум на півтори роки. Тобто можемо говорити про те, що війна продовжиться і в 2024 р., але її характер в більшості залежить від характеру військово-технічної допомоги з боку країн Заходу", - додав Снєгирьов.

  • Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, уперше після грудня 2022 року.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього.
  • Залужний розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
  • Також він назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап.
  • Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО.
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Валерій Залужний
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