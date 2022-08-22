"Став перепоною для росіян": бійці Сил спецоперацій показали, як знищили міст у Донецькій області
Бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищили міст у Донецькій області
Про це інформує в телеграмі пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом", - наголосили в повідомленні.
Кілька тижнів тому українські захисники знищили міст на Донеччині.
"Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною", - додають в пресслужбі.
Також наголошують, що українські об'єкти після деокупації відновлять.
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