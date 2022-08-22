Про це інформує в телеграмі пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом", - наголосили в повідомленні.

Кілька тижнів тому українські захисники знищили міст на Донеччині.

"Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною", - додають в пресслужбі.

Також наголошують, що українські об'єкти після деокупації відновлять.