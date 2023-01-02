Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, - Ігнат

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У ніч з 1 на 2 січня ворог знов атакував Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-131, Shahed-136. 39 ворожих БПЛА були знищені силами ППО. Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, противник саме туди ціліть найбільше. Але на східному та південному напрямках теж були знищені БПЛА підрозділами зенітно-ракетних військ, авіаційними підрозділами. У небі працювали винищувачі", - пояснив Ігнат.

За його словами, також працюють мобільні вогневі групи, які використовують своє озброєння вночі.

"Вночі виявити Shahed можливо лише радіолокаційними засобами та засобами освітлення, спеціальними прожекторами, за допомогою яких виявляються БПЛА. Мобільні вогневі групи намагаються знищити безпілотники за допомогою стрілецької та зенітної зброї", - додав Ігнат.