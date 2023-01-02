Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, - Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що найбільше ворог намагається вдарити по Києву
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У ніч з 1 на 2 січня ворог знов атакував Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-131, Shahed-136. 39 ворожих БПЛА були знищені силами ППО. Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, противник саме туди ціліть найбільше. Але на східному та південному напрямках теж були знищені БПЛА підрозділами зенітно-ракетних військ, авіаційними підрозділами. У небі працювали винищувачі", - пояснив Ігнат.
За його словами, також працюють мобільні вогневі групи, які використовують своє озброєння вночі.
"Вночі виявити Shahed можливо лише радіолокаційними засобами та засобами освітлення, спеціальними прожекторами, за допомогою яких виявляються БПЛА. Мобільні вогневі групи намагаються знищити безпілотники за допомогою стрілецької та зенітної зброї", - додав Ігнат.
- У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 по території України, наші захисники знищили усі
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури
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