Про це він розповів в етері Еспресо.

"Storm Shadow - це перша надана Україні зброя великої дальності, яка дає можливість Силам оборони завдавати удари по деяких конкретних цілях. Поки що йдеться не про Кримський міст, а про інші цілі, які досі перебували поза радіусом ураження. Адже ми знаємо, що російські військові відвели свої штаби та логістику назад, щоб по них не влучали HIMARS. Storm Shadow кардинально змінює ситуацію. А це означає, що росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль. Я думаю, що Storm Shadow у більшості випадків здолає російську протиповітряну оборону", - зазначив військовий експерт.

Глен Грант додав, якщо російська фронтова підтримка значно збільшилася, то командування потрапило у зону досяжності з боку України.