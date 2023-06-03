Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна російська армія Storm Shadow кардинально змінює ситуацію: росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль, - британський експерт Грант
Ексклюзив

Storm Shadow кардинально змінює ситуацію: росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль, - британський експерт Грант

3 червня, 2023 субота
16:20
російська армія Ракета Storm Shadow

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант, вважає, що Storm Shadow у більшості випадків здолає російську протиповітряну оборону

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Storm Shadow - це перша надана Україні зброя великої дальності, яка дає можливість Силам оборони завдавати удари по деяких конкретних цілях. Поки що йдеться не про Кримський міст, а про інші цілі, які досі перебували поза радіусом ураження. Адже ми знаємо, що російські військові відвели свої штаби та логістику назад, щоб по них не влучали HIMARS. Storm Shadow кардинально змінює ситуацію. А це означає, що росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль. Я думаю, що Storm Shadow у більшості випадків здолає російську протиповітряну оборону", - зазначив військовий експерт.

Глен Грант додав, якщо російська фронтова підтримка значно збільшилася, то командування потрапило у зону досяжності з боку України.

Україна
Росія
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
Кримський міст
зброя для України
HIMARS
Читайте також:
2 червня, 2023 п'ятниця
Румунія оголосила про план дій, якщо Росія нападе на Молдову
2 червня, 2023 п'ятниця
Нардеп Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону. Данілов заявив, що йому не місце в політиці
2 червня, 2023 п'ятниця
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
17:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступ ЗСУ може збігтися з виведенням вагнерівців із Бахмута, - Піонтковський
16:38
Президент України Володимир Зеленський
"Треба поговорити": Зеленський готовий зустрітися з президентом Бразилії
16:04
Іран
Іран планує створити військово-морський альянс із країнами Перської затоки
15:35
Ердоган
Ердоган склав присягу на новий термін
15:21
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"
15:13
МЗС України
Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували
15:12
Український митець Майк Ренард представив нову роботу на виставці у Словенії
15:00
Оновлено
Київ, обстріл поліклініки
Зачинене укриття у Києві: директору поліклініки Шугалевичу й заступниці райадміністрації Алєксєєнко присудили домашній арешт, охоронця затримано на 2 місяці
14:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Пригожин заявив, що Шойгу й Герасимов повинні застрелитись або їх стратять на Красній площі, - Піонтковський
14:27
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"
13:41
Ексклюзив
атака Москви дронами
Атака Москви дронами, цілком можливо, організована Росією, - британський експерт Грант
13:28
Колаборанти
Закликали співпрацювати з окупантами: на Дніпропетровщині та Миколаївщині оголосили підозру 4 громадянам
12:22
Зеленський
Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі, - Зеленський
12:07
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок російських обстрілів шість областей України частково залишилися без електропостачання, - Міненерго
11:47
Легіон “Свобода России”
Легіон "Свобода Росії" запропонував жителям Бєлгородської області евакуацію в Україну
11:26
Укриття у школах
В Україні перевірили понад 4800 укриттів, 252 були зачинені
11:07
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, - ДТЕК
10:46
СБУ оголосила підозру посадовцю Херсонської ОВА, який працював на РФ
СБУ повідомила про підозру чинному посадовцю Херсонської ОВА, який під час окупації міста працював на РФ
10:26
Ексклюзив
Дана Ярова
Не заважайте працювати волонтерам, - громадська діячка Ярова
10:24
Володимир Зеленський
Україна готова розпочати контрнаступ, - Зеленський
10:03
ліки
"Фуфломіцини" для українців: які ліки не варті вашої уваги та грошей
09:58
Ллойд Остін
Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним
09:49
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Держава не в змозі самостійно подбати про своє військо і ще хоче стягнути податок на волонтерство, - волонтерка Корчинська
09:39
Вагнер, Євген Пригожин
ПВК Вагнер завершує виведення своїх військ з Бахмута. Там зростає роль російських десантників, - британська розвідка
09:19
Харківщина обстріл
Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: 5 загиблих, 10 поранених
08:57
обстріл
За добу армія РФ вдарила по 24 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
08:53
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх багато
08:27
Херсонська область
На Херсонщині росіяни вдарили по приватних будинках, двох церквах та медзакладу: поранено 5 людей, з них 2 дитини
08:06
Огляд
Війна, яку треба виграти, Галичина на манжетах і як створюють монстронароди – 5 книг про витоки і нерівності
08:04
ліквідовані російські солдати
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО, - Генштаб ЗСУ
07:48
Оновлено
Аварія потяга в Індії
В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 288 людей загинуло, 850 поранені
07:40
дрон Shahed-136
У збитих БПЛА Shahed виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов
07:27
OPINION
Микола Княжицький
УПЦ МП постійно стверджує, що вони не МП, а звичайна українська церква
07:08
ЗСУ
Росіяни продовжують агітувати населення вступати до армії РФ, - Генштаб ЗСУ
06:51
російські окупанти
Військові РФ сперечаються між собою щодо приписування успіхів на фронті, - ISW
06:22
Джо Байден
Завдяки підвищенню ліміту держборгу США вдалося запобігти економічній кризі та колапсу, - Байден
06:03
Моравецький та Трюдо
Канада й Польща оприлюднили спільну заяву з підтримкою України
05:35
Електропікап LUAZ
На виставці у Києві презентували український електропікап LUAZ
05:18
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію
04:50
Злиток золота
Росія активно продає золото з фонду добробуту, щоби покрити дефіцит бюджету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV