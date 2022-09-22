Стратегічними ударами ЗСУ зможуть знецінити підтягнуті резерви РФ, - генерал Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 р.р) Микола Маломуж вважає, що поки російське військове керівництво проведе мобілізацію, навчання, злагодження запасників, ЗСУ вже матимемо пріоритет не тільки на Сході, а й на Півдні нашої держави
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія проводить тотальну мобілізацію активними репресивними діями. По всій території РФ є вказівка терміново зібрати військових та запасників. Головне - це якість підготовки та терміни. Перші 300 тис. можуть підготувати за пів року і це великий термін. Ми зараз ефективно діємо у ряді стратегічних напрямків. Я передбачаю, що за цей період, поки вони проведуть мобілізацію, проведуть навчання, злагодження запасників, ми вже матимемо пріоритет не тільки на Сході, а й на Півдні нашої держави", - зауважив Маломуж.
За його словами, якщо почнеться активна наступальна фаза з боку України, стратегічні наступальні операції ЗСУ зможуть звільнити територію в цілому, але для цього потрібна стратегія.
"Потрібна концентрація підготовлених українських військовиків по всіх регіонах, і в першу чергу - це Схід й Південь. Ці напрямки можуть дати перспективу - знецінити мобілізацію. Завдання номер один для керівництва держави - це стратегічними ударами не тільки зламати оборону противника, а знецінити підтягнуті резерви РФ та створити передумови паніки. Паніку треба потужно підтримати не тільки на Сході, а й на Півдні - тоді рушиться фронт, а коли рушиться фронт - це передумови звільнення територій", - пояснив Маломуж.
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