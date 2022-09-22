English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Стратегічними ударами ЗСУ зможуть знецінити підтягнуті резерви РФ, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Стратегічними ударами ЗСУ зможуть знецінити підтягнуті резерви РФ, - генерал Маломуж

22 вересня, 2022 четвер
19:28
війна з Росією Микола Маломуж

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 р.р) Микола Маломуж вважає, що поки російське військове керівництво проведе мобілізацію, навчання, злагодження запасників, ЗСУ вже матимемо пріоритет не тільки на Сході, а й на Півдні нашої держави

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія проводить тотальну мобілізацію активними репресивними діями. По всій території РФ є вказівка терміново зібрати військових та запасників. Головне - це якість підготовки та терміни. Перші 300 тис. можуть підготувати за пів року і це великий термін. Ми зараз ефективно діємо у ряді стратегічних напрямків. Я передбачаю, що за цей період, поки вони проведуть мобілізацію, проведуть навчання, злагодження запасників, ми вже матимемо пріоритет не тільки на Сході, а й на Півдні нашої держави", - зауважив Маломуж.

За його словами, якщо почнеться активна наступальна фаза з боку України, стратегічні наступальні операції ЗСУ зможуть звільнити територію в цілому, але для цього потрібна стратегія.

"Потрібна концентрація підготовлених українських військовиків по всіх регіонах, і в першу чергу - це Схід й Південь. Ці напрямки можуть дати перспективу - знецінити мобілізацію. Завдання номер один для керівництва держави - це стратегічними ударами не тільки зламати оборону противника, а знецінити підтягнуті резерви РФ та створити передумови паніки. Паніку треба потужно підтримати не тільки на Сході, а й на Півдні - тоді рушиться фронт, а коли рушиться фронт - це передумови звільнення територій", - пояснив Маломуж.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
  • 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
Відео
Новини
Україна
Луганщина
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
Микола Маломуж
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
21 вересня, 2022 середа
Збірна України ганебно програла Шотландії у Лізі націй
Джейк Салліван
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
21 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій. Огляд подій 17-20 вересня: Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
19:42
білоруські та російські військові
У Білорусі силовикам наказали відстежувати росіян, які тікають від мобілізації, - ЗМІ
19:16
Зеленський
Зеленський призначив робочу групу зі створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ
19:09
окупант
"Там 30 человек осталось, в этом Энергодаре": у перехопленій розмові росіяни розповіли про втрати на Запоріжжі
19:07
обмін полоненими
Історичний момент: СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених
18:47
Газпром
Німеччина націоналізує "дочку" Газпрому – компанію SEFE
18:46
Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху
Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху
18:39
Карнеґі-Гол
У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика
18:27
Знищений склад окупантів
Українські захисники показали, як знищили склад з боєприпасами та технікою російських окупантів
18:22
путін, шойгу
Трансляцію запису звернення Путіна затримали через Шойгу: промову міністра оборони РФ підготували тільки за годину до ефіру
18:22
Норвегія
Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян
18:18
мавпяча віспа
В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп
18:11
Ексклюзив
путін, шойгу
РФ потрібні ресурси, які перетворять натовп з автоматами на військо, - військовий експерт Катков
18:01
Ненсі Фезер
Німеччина готова прийняти російських дезертирів, – міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
17:57
Грузія та США
США передали Грузії безпекової допомоги на $11,5 млн
17:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:35
Залізний купол
Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"
17:23
Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міськраді закликає демонтувати пам’ятник Катерині II
17:16
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
17:10
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Мобілізація може зруйнувати цивільну авіацію Росії. Призивають пілотів, авіадиспетчерів та бортпровідників
17:08
Оновлено
Кількість загиблих зросла до 31 людини: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
17:01
Мі-8
Нацгвардієць з "ігли" збив ворожий гвинтокрил Мі-8 на Запорізькому напрямку
16:58
Казахстан
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
16:49
Донеччина, Часів Яр, Школа мистецтв
У Часовому Яру на Донеччині окупанти обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв
16:46
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
В Росії потенційно можуть мобілізувати понад 25 млн осіб, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
16:36
парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500 у Куп'янську
У Куп'янську окупанти скидали авіабомби просто на приватні будинки: правоохоронці фіксують злочини РФ
16:30
Латвія
У Латвії на два роки заборонили ретрансляцію російських і білоруських телепрограм
16:28
Пес Патрон і "чотирилапий розвідник" Тор отримали нагороди
16:25
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
На криптобіржі тепер можна верифікуватися через застосунок "Дія"
16:23
кібербезпека
Естонія є одним з найактивніших партнерів України у захисті від російських кібератак, - міністр Ярван
16:15
Латвія
Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів
16:12
США Китай
Законодавці США посилюють тиск на великі банки через зв'язки з Китаєм, - Reuters
15:56
Оновлено
обстріл
Росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами: влучили в електропідстанцію, готель, з-під завалів визволили 6 людей. Є загиблий
15:53
Ексклюзив
Окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі", - депутат Запорізької облради Лишенко
15:51
ЗСУ затрофеїли переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
ЗСУ захопили сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
15:40
сепар днр
Окупанти планують залучити дітей до участі у псевдореферендумі на Донеччині
15:31
путін путлер
У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
15:29
Фінляндія
Засновник Yandex та брати Ротенберги. У Фінляндії арештували активи підсанкційних російських олігархів
15:24
Ексклюзив
Павло Клімкін
Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін
15:22
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
15:15
путін
У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV