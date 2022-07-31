Стратегічно у Росії немає шансів перемогти в цій війні, - Зеленський

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський сказав, що обстріл Миколаєва, який відбувся сьогодні, 31 липня, був одним із найжорстокіших за весь час повномасштабної війни. Та розповів, що зараз окупаційні війська перекидають зі Сходу на Південь України.

"Але це їм там не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні Сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів", - сказав він.

Президента подякував мешканцям Миколаєва, Ніколя, Харкова, Кривого Рогу, Дніпра, Херсону, Запоріжжя та Одеси за сміливість та оборону міст.

"Стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на Півдні, на Сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", - наголосив він.

У ніч, з 30 на 31 липня, росіяни масовано обстріляли Миколаїв касетними снарядами, зруйновано низку об’єктів.

Також сьогодні, 31 липня, росіяни вдарили ракетами по Одеському району.

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