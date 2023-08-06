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Стріляв у правоохоронців: у Черкасах затримали чоловіка та вилучили у нього рушницю

6 серпня, 2023 неділя
21:06
Кримінал рушниця

У Черкасах затримали та повідомили про підозру чоловіку, якого звинувачують у стрілянині проти правоохоронця. У нього вилучили мисливську рушницю

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Зазначається, що опівночі поліцейські отримали повідомлення про те, що в одному з будинків хтось вчинив стрілянину.

"Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, для затримання стрілка правоохоронці провели поліцейську спецоперацію: його затримали в одному з будинків, де він переховувався.  У чоловіка вилучили мисливську рушницю.

Затриманому повідомили про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Йому загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

  • У Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру керівнику колонії, який за гроші обіцяв ув'язненому випустити його раніше на свободу.
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