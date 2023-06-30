Стрімко зростає ціна на пальне у гуртовій закупівлі, - директор консалтингової компанії А-95 Куюн
Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що за останні 10 днів ціна гуртової закупівлі пального зросла майже на 4 грн за літр
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Масового характеру підвищення ціни пального на заправних станціях поки не спостерігається. Стрімко зростає ціна в гурті, за останні 10 днів ціна зросла майже на 4 грн за літр. Відбувся великий стрибок податкового навантаження. Нагадаю, що зростають податки: 11 грн на літрі бензину, 8 грн на дизпаливо, 3 грн на скраплений газ", - пояснив Куюн.
За словами директора консалтингової компанії А-95, є деякі чинники, які зможуть трохи пригальмувати або зменшити вплив податкового навантаження на ціни.
"Навряд чи буде лінійне проєктування цих цін на заправні станції. Трохи замортизує націнка на заправних станціях, до 3 грн на літрі націнка зменшиться. У результаті бензин коштуватиме 55 грн за літр, дизпаливо до 50 грн за літр", - зауважив Куюн.
- Станом на 29 червня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 44,64 грн/л
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