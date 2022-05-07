СУ знищили танк Т-90М, який має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації

Про це повідомляє британська розвідка.

"Принаймні один танк Т-90М, найсучасніший російський танк, був знищений у боях. Т-90М був представлений у 2016 році, має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації", - йдеться в повідомленні.



Близько 100 таких танків стоять на озброєнні у найкраще оснащених російських підрозділах, у тому числі тих, що воюють в Україні.



Після війни Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили. Проте замінити обладнання буде особливо складно через санкції.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ захопила у полон 11 російських снайперів, на Хмельниччині - знешкодила групу диверсантів. Загалом із початку війни підрозділи СБУ ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів.

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