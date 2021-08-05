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Суд дозволив затримати екскомандира харківського "Беркуту" Шаповалова

5 серпня, 2021 четвер
18:10
Кримінал Віктор Шаповалов

Сьогодні, 5 серпня, Печерський суд надав дозвіл на затримання командира харківського Беркуту Віктора Шаповалова

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Facebook.

"Вчора підозрюваний не прийшов на судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його захисники не знають, де він знаходиться. Його телефони вимкнені, його місце знаходження ані слідчому, ані прокурору невідоме. Через це підозрюваний був оголошений в розшук. Сьогодні ми звернулися до суду з клопотанням про дозвіл на його затримання з метою приводу. Слідчий суддя розглянув клопотання встановив, що підозрюваний був повідомлений належним чином і не з’явився в судове засідання. Суддя задовольнив клопотання про дозвіл на затримання. Зараз ми будемо скеровувати цю ухвалу до державної прикордонної служби, до служби безпеки, яка здійснює розшук, для того, щоб його невідкладно затримали і доставили до слідчого судді”, - сказав прокурор Денис Іванов.

Зазначається, що Шаповалов зник вчора, 4 серпня, після засідання в Подільському суді.
 


Нагадаємо, Віктору Шаповалову оголосили про підозру в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року.

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затримання
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екс-"беркутівці"
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