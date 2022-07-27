Суд ЄС підтвердив заборону російських пропагандистів RT France за систематичну брехню щодо України
Суд ЄС не анулював заборони мовлення російських пропагандистських каналів, які виправдовували та підтримували російську агресію проти України
Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.
27 липня Суд ЄС загальної юрисдикції підтвердив заборону на мовлення російського пропагандистського мовника RT France, яку на нього наклали у березні за систематичну дезінформацію щодо України.
Інакше кажучи, Велика палата Суду загальної юрисдикції відхилила запит RT France про скасування актів Ради ЄС, прийнятих після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про рішення Ради ЄС тимчасово заборонити цьому мовнику трансляцію на контент. Заборона телерадіомовлення певних ЗМІ (зокрема RT France) - через їхню пропагандистську кампанію з виправдання та підтримки російської агресії проти України. RT France подав позов про анулювання постанови Ради до Суду ЄС загальної юрисдикції. Але Суд залишив рішення Ради ЄС у силі.
Як пише Reuters, у Кремлі рішення суду ЄС назвали "вкрай негативним" і пообіцяли, що до західних ЗМІ, які працюють у Росії, Москва вживе аналогічних заходів. Видання також цитує речника Кремля Дмитра Пєскова, який в розмові з журналістами сказав, що хоча Russia Today і не може працювати в Європі, але він дуже сподівається, що лазівки для відновлення мовлення компанія обов’язково знайде.
- 14 липня сербська телерадіокомпанія N1 повідомила, що Russia Today планує відкрити представництво у Сербії, тоді як в ЄС мовлення пропагандистів заборонили ще в березні
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