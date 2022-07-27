Суд ЄС підтвердив заборону російських пропагандистів RT France за систематичну брехню щодо України

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.

27 липня Суд ЄС загальної юрисдикції підтвердив заборону на мовлення російського пропагандистського мовника RT France, яку на нього наклали у березні за систематичну дезінформацію щодо України.

Інакше кажучи, Велика палата Суду загальної юрисдикції відхилила запит RT France про скасування актів Ради ЄС, прийнятих після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про рішення Ради ЄС тимчасово заборонити цьому мовнику трансляцію на контент. Заборона телерадіомовлення певних ЗМІ (зокрема RT France) - через їхню пропагандистську кампанію з виправдання та підтримки російської агресії проти України. RT France подав позов про анулювання постанови Ради до Суду ЄС загальної юрисдикції. Але Суд залишив рішення Ради ЄС у силі.

Як пише Reuters, у Кремлі рішення суду ЄС назвали "вкрай негативним" і пообіцяли, що до західних ЗМІ, які працюють у Росії, Москва вживе аналогічних заходів. Видання також цитує речника Кремля Дмитра Пєскова, який в розмові з журналістами сказав, що хоча Russia Today і не може працювати в Європі, але він дуже сподівається, що лазівки для відновлення мовлення компанія обов’язково знайде.

14 липня сербська телерадіокомпанія N1 повідомила, що Russia Today планує відкрити представництво у Сербії, тоді як в ЄС мовлення пропагандистів заборонили ще в березні

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