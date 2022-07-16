Суд над Росією за геноцид українців почнеться у Гаазі в жовтні

Про це під час єдиного телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.

16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду"). У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН із доказами порушення Росією Конвенції про геноцид.

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