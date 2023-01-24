Рішення ухвалили на засіданні ВАКС 24 січня, передає пресслужба суду.

"У вівторок, 24 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн", - ідеться в повідомленні.

НАБУ затримало Лозинського під час отримання $400 тис. неправомірної вигоди, які він одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. У відомстві пояснювали, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась унаслідок пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

"Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних і регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду", - повідомляли в НАБУ.

Раніше ВАКС заарештував організатора в справі про хабар Лозинському з правом внесення застави 100 млн грн.

Кабмін 22 січня звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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