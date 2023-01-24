Суд обрав запобіжний захід для пособника ексзаступника міністра Лозинського
Вищий антикорупційний суд заарештував пособника ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського з альтернативою внесення застави у розмірі понад 800 тисяч гривень
Рішення ухвалили на засіданні ВАКС 24 січня, передає пресслужба суду.
"У вівторок, 24 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн", - ідеться в повідомленні.
НАБУ затримало Лозинського під час отримання $400 тис. неправомірної вигоди, які він одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. У відомстві пояснювали, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась унаслідок пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.
"Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних і регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду", - повідомляли в НАБУ.
- Раніше ВАКС заарештував організатора в справі про хабар Лозинському з правом внесення застави 100 млн грн.
- Кабмін 22 січня звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
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