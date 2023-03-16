Суд у Нідерландах вирішив, що Facebook порушив конфіденційність користувачів
Нідерландський суд постановив рішення у справі, порушеній Асоціацією споживачів і Data Privacy Foundation, щодо Facebook. Соцмережа порушила приватність користувачів
Про це інформує NOS.
"Суд ухвалив, що Facebook недостатньо інформував нідерландських користувачів про те, що платформа робить з їхніми даними. Цим Facebook порушує закон про конфіденційність, який передбачає, що завжди має бути зрозуміло, з якої причини та з якою метою обробляються певні конфіденційні дані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, корпорація використовує дані користувачів у Нідерландах, аби пропонувати рекламу без юридичного дозволу. Йдеться про доступ до статі, віку, місця проживання, додатків, якими користується людина, інформації про друзів у соцмережі.
Рішення суду щодо Facebook охоплює період з 2010 по 2020 рік.
Асоціація споживачів у 2022 році закликала нідерландських користувачів Facebook приєднатися до неї у справі проти соціальної мережі.
В організації заявили, що це рішення суду "відкриває шлях для вимагання компенсації". Зокрема, Асоціація може знову звернутися до суду або розпочати переговори з корпорацією для досягти угоди.
Повідомляється, що материнська компанія Meta подасть апеляцію на рішення нідерландського суду: "Ми раді, що суд ухвалив рішення на користь Meta за кількома пунктами. Датовані претензії Data Privacy Foundation у деяких випадках стосуються подій більш ніж десятирічної давності. Ми маємо намір оскаржити інші пункти цієї справи".
- Раніше Instagram дозволив планувати день і час публікації, але не всім користувачам.
- Компанія Meta також відновила облікові записи в соцмережах Facebook та Instagram колишнього президента США Дональда Трампа.
- Власник Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає нову функцію - канали в Instagram, як в Telegram.
- Meta тестує платний пакет підписки для Facebook та Instagram, у який входить підтвердження облікового запису.
- Материнська компанія Facebook Meta розглядає можливість створення нової, окремої платформи для обміну текстовими оновленнями, яка може потіснити Twitter.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе