Про це інформує NOS.

"Суд ухвалив, що Facebook недостатньо інформував нідерландських користувачів про те, що платформа робить з їхніми даними. Цим Facebook порушує закон про конфіденційність, який передбачає, що завжди має бути зрозуміло, з якої причини та з якою метою обробляються певні конфіденційні дані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, корпорація використовує дані користувачів у Нідерландах, аби пропонувати рекламу без юридичного дозволу. Йдеться про доступ до статі, віку, місця проживання, додатків, якими користується людина, інформації про друзів у соцмережі.

Рішення суду щодо Facebook охоплює період з 2010 по 2020 рік.

Асоціація споживачів у 2022 році закликала нідерландських користувачів Facebook приєднатися до неї у справі проти соціальної мережі.