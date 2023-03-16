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Суд у Нідерландах вирішив, що Facebook порушив конфіденційність користувачів

16 березня, 2023 четвер
06:40
Технології Facebook Instagram соцмережі

Нідерландський суд постановив рішення у справі, порушеній Асоціацією споживачів і Data Privacy Foundation, щодо Facebook. Соцмережа порушила приватність користувачів

Про це інформує NOS.

"Суд ухвалив, що Facebook недостатньо інформував нідерландських користувачів про те, що платформа робить з їхніми даними. Цим Facebook порушує закон про конфіденційність, який передбачає, що завжди має бути зрозуміло, з якої причини та з якою метою обробляються певні конфіденційні дані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, корпорація використовує дані користувачів у Нідерландах, аби пропонувати рекламу без юридичного дозволу. Йдеться про доступ до статі, віку, місця проживання, додатків, якими користується людина, інформації про друзів у соцмережі.

Рішення суду щодо Facebook охоплює період з 2010 по 2020 рік.

Асоціація споживачів у 2022 році закликала нідерландських користувачів Facebook приєднатися до неї у справі проти соціальної мережі.

В організації заявили, що це рішення суду "відкриває шлях для вимагання компенсації". Зокрема, Асоціація може знову звернутися до суду або розпочати переговори з корпорацією для досягти угоди.

Повідомляється, що материнська компанія Meta подасть апеляцію на рішення нідерландського суду: "Ми раді, що суд ухвалив рішення на користь Meta за кількома пунктами. Датовані претензії Data Privacy Foundation у деяких випадках стосуються подій більш ніж десятирічної давності. Ми маємо намір оскаржити інші пункти цієї справи".

  • Раніше Instagram дозволив планувати день і час публікації, але не всім користувачам. 
  • Компанія Meta також відновила облікові записи в соцмережах Facebook та Instagram колишнього президента США Дональда Трампа.
  • Власник Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає нову функцію - канали в Instagram, як в Telegram.  
  • Meta тестує платний пакет підписки для Facebook та Instagram, у який входить підтвердження облікового запису.  
  • Материнська компанія Facebook Meta розглядає можливість створення нової, окремої платформи для обміну текстовими оновленнями, яка може потіснити Twitter.  
Новини
Суспільство
Нідерланди
Марк Цукерберг
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