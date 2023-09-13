Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття

Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття

13 вересня, 2023 середа
15:04
Суспільство на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Київський апеляційний суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука через загибель людей біля зачиненого укриття

Про це повідомляє міськпрокуратура.

Ткачук підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Апеляційну скаргу подав прокурор Деснянського району столиці. 

Зазначається, що 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва загинуло троє людей, серед них дитина - вони не змогли під час обстрілу потрапити у закрите укриття. Ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.
 
За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття.

Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

21 червня Голосіївський райсуд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, підозрюваному в службовій недбалості у справі закритого під час обстрілу укриття, під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запобіжний захід Ткачуку, заявивши про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" та особисто міського голови. 

15 липня Голосіївський райсуд Києва відхилив клопотання щодо пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваного.

новини Києва
Читайте також:
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
ракетний удар по Севастополю
13 вересня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
окупанти
12 вересня, 2023 вiвторок
Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон, - ексзаступник мера
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
16:02
санкції проти Росії
Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
15:59
Енергоатом
Енергоатом влітку перевиконав план виробітку електроенергії на 19%
15:39
На фото: промо серіалу "Дивні дива"
Творці серіалу "Дивні дива" представили перше промо 5-го сезону
15:24
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
15:20
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабаху: очільник Євроради Мішель закликав до деескалації напруженості
15:17
Верховна Рада
Рада "засекретила" стенограми засідання комітету, який очолює голова партії "Слуга Народу" Шуляк. Рух ЧЕСНО звернувся за поясненнями
15:09
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
"На нас ніхто не нападає": прем'єр Румунії закликав чиновників заспокоїти людей через падіння осколків БПЛА
14:57
маршрутка
Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси
14:50
крокодил
Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків
14:46
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі
14:33
на фото: депутат, якого затримали за підозрою у колабораціонізмі
Забезпечував росіян пальним: на Харківщині затримали депутата за підозрою у колабораціонізмі
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:20
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:07
На фото: третя лінія оборони ворога
На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:05
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV