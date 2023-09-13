Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття

Про це повідомляє міськпрокуратура.

Ткачук підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Апеляційну скаргу подав прокурор Деснянського району столиці.

Зазначається, що 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва загинуло троє людей, серед них дитина - вони не змогли під час обстрілу потрапити у закрите укриття. Ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.



За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття.

Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

21 червня Голосіївський райсуд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, підозрюваному в службовій недбалості у справі закритого під час обстрілу укриття, під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запобіжний захід Ткачуку, заявивши про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" та особисто міського голови.

15 липня Голосіївський райсуд Києва відхилив клопотання щодо пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваного.