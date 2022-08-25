Судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя, - держдеп США
У США засудили плани окупантів провести так званий трибунал над захисниками Азовсталі в окупованому Маріуполі
Про це сказав представник держдепартаменту США Нед Прайс.
"Плануючи провести так звані трибунали в контрольованому Росією Маріуполі проти хоробрих захисників України, кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням над правосуддям, і ми їх рішуче засуджуємо", - зауважив він.
Прайс каже, що всі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.
Тож США вчергове закликали Москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.
- 19 серпня українська розвідка попередила, що РФ планує здійснити показове судилище над полоненими азовцями у Маріуполі та звинуватити в цьому українців. Ймовірною датою такого судилища називали 24 серпня.
- 22 серпня Володимир Зеленський заявив, що показовий "суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі, якщо він відбудеться, стане "лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі".
- 23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на життя та заборону катування українських захисників Азовсталі.
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