Судова реформа гальмується, особливо з боку Ради суддів України, — експерт

Експерт повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Ухвалений закон передбачає, що буде створена конкурсна комісія, до якої увійдуть 3 українські судді, номіновані Радою суддів, і 3 іноземні експерти, номіновані міжнародними організаціями, які сприяють Україні у судовій реформі та боротьбі з корупцією. Ця комісія має підшукати кандидатів у нову Вищу кваліфікаційну комісію. Єдине положення, яке досі насторожує: те, що остаточне рішення й остаточний список членів нової Вищої кваліфікаційної комісії буде формувати нереформована Вища рада правосуддя – це великий ризик”, — зазначив Берко.

З позитивного адвокаційний менеджер зауважив, що запускається процес очищення Вищої ради правосуддя, перевірки чинних членів на доброчесність. Експертне середовище сподівається, що цей процес швидко відбудеться й остаточним формуванням складу ВКК (орган, який добирає кандидатів на суддівські посади) вже буде займатися оновлений склад ВРП (орган, який здійснює дисциплінарні розслідування стосовно суддів і звільняє їх з посади).

“Має також бути сформована етична рада, в яку буде входити 3 українські судді й 3 міжнародних експерти. Вони зараз матимуть час для перевірки на доброчесність чинний склад ВРП, а в майбутньому перевірятимуть на доброчесність всіх кандидатів на посаду у Вищій раді правосуддя. Зараз дуже важливий момент для очищення ВРП і формування нового якісного складу ВКК – це щоб були сформовані конкурсна комісія та етична рада. Стосовно цього ми маємо перестороги, оскільки, якщо з конкурсною комісією проблем немає, Рада суддів України публічно заявила, що вони будуть номінувати членів, то щодо Етичної ради, яка має перевірити на доброчесність суддів ВРП, Рада суддів мовчить. Вони роблять вигляд, що закон їз не зобов’язує делегувати туди суддів, що може бути способом заблокувати реформу. Скоріше за все, є такі наміри, тож українському суспільству дуже важливо за цим слідувати й про це говорити”, — повідомив Берко.





Нагадаємо, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що завершення судової реформи повинно стати ключовим завданням для нової сесії Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb