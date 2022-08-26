Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Суркіса-молодшого, в Україну відмовляються їхати іноземні футболісти.

"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці. Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, попри всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь! Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Динамо" цей єврокубковий сезон проведе у Лізі Європи. Кияни зіграють проти французького "Ренна", турецького "Фенербахче" та кіпрського "АЕК Ларнака".

У літнє трансферне вікно "Динамо" не купило жодного футболіста. Київський клуб покинули Назарій Русин (прим. - Transfermarkt повідомляє про 250 тис. євро), Гео Цитаїшвілі (100 тис. євро). Безкоштовно пішов Беньямін Вербіч.

23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.

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