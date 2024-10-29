Аналітик Несходовський пов'язав "тисячу Зеленського" із бажанням підняти статус "Нацкешбеку"
Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський заявив, що негативно оцінює програму єПідтримка, за якою з 1 грудня українці мають одержати по 1 тис. грн
Свою думку він висловив в етері Еспресо.
"Зробіть цю програму саме для незахищених верств населення. Для пенсіонерів зробіть певну надбавку у випадку, якщо у пенсіонера пенсія менше ніж 5 тисяч гривень, доплатіть йому цю тисячу гривень. Це буде набагато краще, тому що за останнім опитуванням 64% українців економлять на їжі, вони не мають відповідного доходу для того, щоб повністю фінансувати такі стандартні видатки, як витрати на їжу. Або є інші категорії, та ж сама програма з протезування українських ветеранів, на сьогодні вона недофінансована. Ви б забезпечили українських ветеранів належним протезуванням, і це також був би плюс, якщо у вас є дійсно зайві кошти. Тому я дуже негативно оцінюю цю програму, дуже сильно сподіваюсь, що попри те, що вже публічно було зазначено про неї, її умови переглянуть і все ж таки спрямують на тих, хто дійсно потребує допомоги від держави, а не на всіх", - сказав він.
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Ілля Несходовський припустив, що таким чином влада намагається підняти статус програми "Національний кешбек".
"Я думаю, що запустили програму "Національний кешбек" і побачили, скажімо так, що вона працює не зовсім так, як їм хотілося. І для того, щоб якось спонукати, підняти її статус, то в цьому випадку якраз і запропонували таку пропозицію. Але тут також певні ризики, це означає, що дуже дивна така ситуація - це спонукання українців встановити відповідно Дію і відкрити рахунки. Ще й дати доступ до цих рахунків, це, як на мене, недостатньо обґрунтовано", - вважає аналітик.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
- 28 жовтня держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек": загалом за вересень 646 378 українців отримали 37,2 млн грн.
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