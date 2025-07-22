Антикорупційна інфраструктура - це був невдалий експеримент, - політолог Саакян

Таку думку висловив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян і етері Еспресо.

"На мою думку, на відміну від багатьох інших, антикорупційна інфраструктура - це був невдалий експеримент. І це було зрозуміло мені з самого початку. І таку позицію я відстоюю вже більше 10 років. І тому особливо плакати зараз за НАБУ і за САПом я точно не збираюся. Я розумію, що цей експеримент не вдався. Великі ресурси, 10 років, не продемонстровано бажаного результату. Але, якщо ви мене запитаєте, чи потрібно це інфраструктуру змінювати, скажу "так". Якщо ви запитаєте, чи можна це робити зараз, скажу “категорично не можна”. Бо, по-перше, під це прив'язана ціла низка індикаторів в рамках євроінтеграції, допомоги нам партнерами. І ми не пояснили їм, в чому проблеми з антикорупційною структурою. Це не було прокомуніковано, це зараз з'явилося через внутрішні, владні потреби взяти під контроль ці інституції", - сказав він.

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Також Олег Саакян зауважив, що кроки щодо підпорядкування НАБУ та САП генеральному прокурору не були прокомуніковані всередині українського суспільства.

"По-друге, такі кроки не були прокомуніковані всередині українського суспільства, не було широкого дискусії, не було парламентської дискусії, в якій би було б обговорено, а в чому реальні проблеми інфраструктури і що потрібно зробити, а можливо і дійсно її варто просто знести і замінити чимось іншим. Але це потребує мандату. Такий мандат у влади зазвичай є або одразу після виборів, коли медовий місяць, і тоді суспільство готове на хірургічні радикальні методи, або це потребує дуже широкої дискусії і отримання окремого мандату. Тобто підтримки суспільства, яка формується лідерами суспільної думки, експертними позиціями, тими, хто в авторитеті в суспільстві і готові підписатися під таким рішенням", - зазначив він.

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Крім того політолог звернув увагу на те, як швидко законопроєкт був підписаний головою Верховної Ради та переданий на підпис президента України, коли деякі законопроєкти дуже довго чекають своєї черги.

"Ну і третє, звісно, що коли в парламенті реєструється зараз на зараз і підписується тим же днем і передається на підписання поруч з тим, що ціла низка законопроектів ідуть по дуже довгій нашій процедурі, то стає зрозуміло, що причини і приводи, через які приймається таке рішення, є там реально протилежними і одне видається за інше. Тому, власне, люди і збурилися, якщо хтось хотів проголосувати, що в Україні демократія існує і в умовах війни, і люди готові захищати свої цінності і позиції, то, власне, їм це вдалося. Сьогодні ми бачимо, що суспільство це демонструє. Вони впоралися. Я думаю, що картинка для, зокрема, наших партнерів з приводу того, що жоден авторитаризм в Україні не пройде, сформована", - вважає Олег Саакян.