Артисти, які покинули країну, не матимуть місця в Україні після війни, - співак Заліско

Таку думку в етері Еспресо висловив співак Андрій Заліско.

"Саме українці мають вирішувати чи матимуть місце співаки й актори, які покинули країну, місце в Україні після війни. Оскільки саме люди будуть йти, або не йти на їхні концерти. Я знаю, що Потап приїздив у перші місяці війни. Скільки він був в Україні я не знаю", - розповів Заліско.

Співак розкритикував спроби Олега Винника виправдовуватись після кількох років мовчання.

"На рахунок Винника, то маючи таку велику аудиторію в Україні, він просто мовчав. Він не сказав ані слова і лише тепер почав виправдовуватись. Так не правильно. Винник міг сказати про підтримку українців і залишитися за кордоном. Він навіть цього не зробив. На жаль, він зробив не правильно, втім, саме українцям вирішувати чи йти до нього на концерти якщо він повернеться після війни. Скоріше за все, йому та іншим тут вже не буде місця. Їм не буде добре в Україні. Хоча, відверто кажучи, мені колись була до вподоби творчість Винника. Однак його виправдовування сьогодні виглядають дуже смішно", - додав він.