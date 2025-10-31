Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
Ексклюзив

Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького

Ірена Моляр
31 жовтня, 2025 п'ятниця
22:42
Суспільство голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

За місяць до вручення підозри Володимиру Кудрицькому почалася інформаційна кампанія на різних ресурсах про нього як поганого управлінця і що саме він не захистив енергооб'єкти

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла політична оглядачка, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"Я, як людина, яка тривалий час працювала в PR, десь з місяць тому почала бачити дуже цікаві публікації від різних осіб. "Валютні блогери по 100 доларів" почали вкидати одну й ту саму тезу про те, що Кудрицький - дуже поганий управлінець, саме він не захистив наші енергооб'єкти. А коли відбувається така масована атака на різних ресурсах, це означає, що щось готується. І справді - спочатку вручили підозру, а потім стався Печерський суд", - прокоментувала журналістка.

За її словами, багато людей висловили підтримку Володимиру Кудрицькому, який насправді є фаховою людиною, з перших щаблів доріс до топменеджера компанії "Укренерго". Кудрицький і зараз продовжує займатися енергосистемами, але вже як приватний бізнесмен. Цікаво, що Кудрицького захистили кілька депутатів "Слуги Народу".

"І в підсумку - Кудрицького тепер знає вся країна. Навіть моя мама питала: "А хто такий Кудрицький? Мабуть, це жертва репресій Зеленського?". Хоча мама живе у Сумській області, їй там трохи не до того, щоб відстежувати новини. Але Кудрицького тепер впізнає вся країна. Декілька годин тому Кудрицький виклав пост з фото, на яких він повернувся додому, і  там така щемна записка від молодшого сина: "Люблю тебе, тато, нехай ті козли від тебе відчепляться", - це ідеальне позиціювання. Повірте, саме це потім піде в маси. Вітаю Банкову, бо вони хотіли знайти цапа відбувайла, а по суті - вирощують людину, яка буде першим претендентом у поствоєнному уряді, щоб очолити якесь міністерство або обійняти посаду вищого ґатунку", - резюмувала політична оглядачка.

 

Теги:
Новини
Україна
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
30 жовтня, 2025 четвер
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Автор Андріана Стахів
30 жовтня, 2025 четвер
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Київ
+8.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.14
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:32
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 137 боїв, 46 з них на Покровському напрямку
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
18:00
Ексклюзив
Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс
18:00
OPINION
Хто має право критикувати військових?
17:56
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
17:03
путін
Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД
16:57
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
16:28
Ексклюзив
Валентин Манько
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
16:24
Ексклюзив
Трамп і Зеленський
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
16:08
Литва прапор
"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі
16:05
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters
16:02
OPINION
Лавров і "гарантії": За мотивами синглу "Под дружеское ржание"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV