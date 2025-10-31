Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького

Про це в етері Еспресо розповіла політична оглядачка, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"Я, як людина, яка тривалий час працювала в PR, десь з місяць тому почала бачити дуже цікаві публікації від різних осіб. "Валютні блогери по 100 доларів" почали вкидати одну й ту саму тезу про те, що Кудрицький - дуже поганий управлінець, саме він не захистив наші енергооб'єкти. А коли відбувається така масована атака на різних ресурсах, це означає, що щось готується. І справді - спочатку вручили підозру, а потім стався Печерський суд", - прокоментувала журналістка.

За її словами, багато людей висловили підтримку Володимиру Кудрицькому, який насправді є фаховою людиною, з перших щаблів доріс до топменеджера компанії "Укренерго". Кудрицький і зараз продовжує займатися енергосистемами, але вже як приватний бізнесмен. Цікаво, що Кудрицького захистили кілька депутатів "Слуги Народу".

"І в підсумку - Кудрицького тепер знає вся країна. Навіть моя мама питала: "А хто такий Кудрицький? Мабуть, це жертва репресій Зеленського?". Хоча мама живе у Сумській області, їй там трохи не до того, щоб відстежувати новини. Але Кудрицького тепер впізнає вся країна. Декілька годин тому Кудрицький виклав пост з фото, на яких він повернувся додому, і там така щемна записка від молодшого сина: "Люблю тебе, тато, нехай ті козли від тебе відчепляться", - це ідеальне позиціювання. Повірте, саме це потім піде в маси. Вітаю Банкову, бо вони хотіли знайти цапа відбувайла, а по суті - вирощують людину, яка буде першим претендентом у поствоєнному уряді, щоб очолити якесь міністерство або обійняти посаду вищого ґатунку", - резюмувала політична оглядачка.