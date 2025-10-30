За екскерівника Укренерго Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, – ЗМІ
За колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького 30 жовтня внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн. Його раніше затримали за підозрою у шахрайському заволодінні коштами
Про це повідомили джерела РБК-Україна, Інтерфакс-Україна та "Економічна правда".
За словами співрозмовників, нині Кудрицький ще перебуває в СІЗО, але має вийти найближчим часом.
"Заставу внесли, як і вимагав суд. Поки що більше жодних подробиць", – розповіло джерело Інтерфакс-Україна.
