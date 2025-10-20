Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
Унаслідок російської атаки 20 жовтня населені пункти на півночі Чернігівської області залишилися без світла. Ворог влучив дроном в енергетичний обʼєкт
Про це повідомили Чернігівська районна держадміністрація та Славутицька міська рада.
"Унаслідок влучання ворожого БПЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. У низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи", – поінформувала держадміністрація.
Близько 22:00 Славутицька міська рада заявила про відсутність електропостачання у місті. Через влучання БПЛА по обʼєкту енергетики відбулось автоматичне знеструмлення.
"Північна частина Чернігівщини без світла. Причина — чергова атака на енергосистему області", – йдеться в повідомленні.
- Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, в деяких областях запровадили графіки відключень електроенергії.
- Біла Церква
