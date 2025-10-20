Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена

Про це повідомили Чернігівська районна держадміністрація та Славутицька міська рада.

"Унаслідок влучання ворожого БПЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. У низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи", – поінформувала держадміністрація.

Близько 22:00 Славутицька міська рада заявила про відсутність електропостачання у місті. Через влучання БПЛА по обʼєкту енергетики відбулось автоматичне знеструмлення.

"Північна частина Чернігівщини без світла. Причина — чергова атака на енергосистему області", – йдеться в повідомленні.