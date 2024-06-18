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Через спеку графіки відключень світла 19 червня діятимуть протягом усієї доби

18 червня, 2024 вiвторок
18:39
Суспільство електроенергія, відключення

Завтра, 19 червня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться в усіх областях України з 00:00 до 24:00

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що причиною застосування графіків протягом усієї доби є прогнозоване збільшення споживання через спеку.

Обмеження діятимуть для промислових та побутових споживачів. Водночас для об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, графіків вимкнення електроенергії не передбачено.

  • 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
  • 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія.
Теги:
Україна
Енергія
Економіка
Енергетика
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