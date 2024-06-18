Через спеку графіки відключень світла 19 червня діятимуть протягом усієї доби
Завтра, 19 червня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться в усіх областях України з 00:00 до 24:00
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначено, що причиною застосування графіків протягом усієї доби є прогнозоване збільшення споживання через спеку.
Обмеження діятимуть для промислових та побутових споживачів. Водночас для об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, графіків вимкнення електроенергії не передбачено.
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