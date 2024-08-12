Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун

Про це повідомила народна депутатка України Інна Совсун в етері телеканалу "Еспресо".

"Цивільне або реєстроване партнерство — формат створення сім’ї через реєстрацію стосунків двох людей, незалежно від того, чи це чоловік і жінка, чи люди однієї статі, які хочуть створити сім’ю, тому що вони кохають один одного, але не можуть або не хочуть створювати шлюб і можуть утворити натомість партнерство", - повідомила вона.

Європейський суд з прав людини вже вирішив, що через відсутність такого законодавства Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини за двома статтями: право на недискримінацію та право на сімейне та приватне життя, зазначила Совсун.

"Понад рік тому Європейський суд з прав людини у справі однієї пари, яка дуже довго живе разом, але ніяким чином в Україні їхні стосунки не були визнані, зазначив, що це є порушенням Європейської конвенції з прав людини. Наш законопроєкт було подано до цього рішення суду, в першу чергу з думкою про ЛГБТ військових, які зараз перебувають на фронті. Частина з них — у довготривалих стосунках, але у випадку, якщо з військовим щось трапиться, його кохана чи коханий не матиме доступу до медичної інформації. У нас, на жаль, були страшніші ситуації, загибелі, в тому числі ЛГБТ-військових. Людина не мала доступу до тіла загиблого, тому що формально вони не є родичами та не є юридично пов’язаними. Українська держава не визнає цих стосунків. Партнерство покликано врегулювати це питання і надати таку можливість", - пояснила нардепка.

За її словами, паралельне існування шлюбу та партнерства є поширеним у багатьох європейських країнах.

"Це дуже звично для Франції, де близько 40% новостворених сімей створюється саме у форматі партнерства. Це не означає, що всі ці партнерства одностатеві, просто частина людей обирає формат партнерства, а не шлюбу, з різних причин. У Франції це пов’язано з релігійним навантаженням самої ідеї шлюбу. В Україні партнерство в першу чергу покликане розв'язати проблему людей, які перебувають в одностатевих стосунках, які на сьогодні українська держава ніяким чином не визнає", - додала вона.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт зареєстрували в Раді навесні 2023 року. Серед авторів – нардепи Ірина Совсун, Кіра Рудик, Микита Потураєв та інші. Документом пропонується дозволити як одностатевим, так і різностатевим парам реєструвати цивільні партнерства.

"У багатьох розвинених державах цей інститут однаково доступний і для різностатевих пар, оскільки запровадження реєстрованого партнерства лише для одностатевих пар поглиблює сегрегацію в суспільстві. А зважаючи на те, що інститут шлюбу в суспільстві стійко асоціюється з релігією, реєстроване партнерство є альтернативою для тих різностатевих пар, які не представляють жодне релігійне вірування або не бажають укладати саме шлюб з будь-яких інших причин. Перевагою партнерства також є швидша процедура реєстрації та спрощений

порядок розірвання", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що документ дасть змогу врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки.

Метою ухвалення законопроєкту також названо захист прав людей, поліпшення іміджу України на міжнародній арені, сприяння економічному розвитку країни.

"Громадяни, чиї офіційні стосунки є офіційно зареєстрованими, матимуть вищий ступінь стабільності, впевненості та можливості планування майбутнього, що дозволить вкладати більше власних ресурсів у вигляді інвестицій для примноження достатку спільного домогосподарства", - пояснили автори документа.

Восени минулого року Міністерство оборони та Міністерство юстиції виступили за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств".

9 серпня 2024 року Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства.