Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун
Ексклюзив

Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун

Тетяна Нижник
12 серпня, 2024 понедiлок
20:25
Суспільство ЄСПЛ

Цивільне партнерство в Україні покликано вирішити проблему одностатевих стосунків, які на сьогодні не визнаються державою. Законопроєкт спрямований на захист прав ЛГБТ-військових

Зміст

Про це повідомила народна депутатка України Інна Совсун в етері телеканалу "Еспресо".

"Цивільне або реєстроване партнерство — формат створення сім’ї через реєстрацію стосунків двох людей, незалежно від того, чи це чоловік і жінка, чи люди однієї статі, які хочуть створити сім’ю, тому що вони кохають один одного, але не можуть або не хочуть створювати шлюб і можуть утворити натомість партнерство", - повідомила вона.

Європейський суд з прав людини вже вирішив, що через відсутність такого законодавства Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини за двома статтями: право на недискримінацію та право на сімейне та приватне життя, зазначила Совсун.

"Понад рік тому Європейський суд з прав людини у справі однієї пари, яка дуже довго живе разом, але ніяким чином в Україні їхні стосунки не були визнані, зазначив, що це є порушенням Європейської конвенції з прав людини. Наш законопроєкт було подано до цього рішення суду, в першу чергу з думкою про ЛГБТ військових, які зараз перебувають на фронті. Частина з них — у довготривалих стосунках, але у випадку, якщо з військовим щось трапиться, його кохана чи коханий не матиме доступу до медичної інформації. У нас, на жаль, були страшніші ситуації, загибелі, в тому числі ЛГБТ-військових. Людина не мала доступу до тіла загиблого, тому що формально вони не є родичами та не є юридично пов’язаними. Українська держава не визнає цих стосунків. Партнерство покликано врегулювати це питання і надати таку можливість", - пояснила нардепка.

За її словами, паралельне існування шлюбу та партнерства є поширеним у багатьох європейських країнах.

"Це дуже звично для Франції, де близько 40% новостворених сімей створюється саме у форматі партнерства. Це не означає, що всі ці партнерства одностатеві, просто частина людей обирає формат партнерства, а не шлюбу, з різних причин. У Франції це пов’язано з релігійним навантаженням самої ідеї шлюбу. В Україні партнерство в першу чергу покликане розв'язати проблему людей, які перебувають в одностатевих стосунках, які на сьогодні українська держава ніяким чином не визнає", - додала вона.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт зареєстрували в Раді навесні 2023 року. Серед авторів – нардепи Ірина Совсун, Кіра Рудик, Микита Потураєв та інші. Документом пропонується дозволити як одностатевим, так і різностатевим парам реєструвати цивільні партнерства.

"У багатьох розвинених державах цей інститут однаково доступний і для різностатевих пар, оскільки запровадження реєстрованого партнерства лише для одностатевих пар поглиблює сегрегацію в суспільстві. А зважаючи на те, що інститут шлюбу в суспільстві стійко асоціюється з релігією, реєстроване партнерство є альтернативою для тих різностатевих пар, які не представляють жодне релігійне вірування або не бажають укладати саме шлюб з будь-яких інших причин. Перевагою партнерства також є швидша процедура реєстрації та спрощений 
порядок розірвання", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що документ дасть змогу врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки.

Метою ухвалення законопроєкту також названо захист прав людей, поліпшення іміджу України на міжнародній арені, сприяння економічному розвитку країни.

"Громадяни, чиї офіційні стосунки є офіційно зареєстрованими, матимуть вищий ступінь стабільності, впевненості та можливості планування майбутнього, що дозволить вкладати більше власних ресурсів у вигляді інвестицій для примноження достатку спільного домогосподарства", - пояснили автори документа.

Восени минулого року Міністерство оборони та Міністерство юстиції виступили за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств". 

9 серпня 2024 року Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Читайте також:
ЗСУ
Автор Юрій Мартинович
11 серпня, 2024 неділя
Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо
Карта Курськ 08.08.24
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.75
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
20:44
Ексклюзив
ЗСУ
Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:29
Оновлено
Олександр Хейл
ВАКС обрав запобіжний захід щодо ексзаступника міністра енергетики Хейла
20:01
OPINION
Оксана Забужко
Духовним патроном Курської операції варто визнати Мазепу
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА
19:59
міни, замінований пляж
В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили
19:53
Ексклюзив
ЗСУ
"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ
19:51
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
19:10
Резерв+
В Україні планують запровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+
19:07
Казино
Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією
18:59
Greenpeace
Greenpeace закликав МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі на ЗАЕС
18:51
Держспецзв'язку попереджає про масову розсилку шкідливого програмного забезпечення від імені СБУ
18:41
Володимир Зеленський
Операція на Курщині, повернення полонених: Зеленський провів засідання Ставки
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:19
ЗСУ, зброя, Міноборони
СБУ: РФ може інсценувати злочини проти цивільних Курщини, щоб звинуватити в них Україну
18:03
OPINION
Костянтин Корсун
Чому нічого схожого на Дію немає у країнах розвинутої демократії
17:52
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
Акторка Джеймі Лі Кертіс стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва
17:46
Анонс
KyivBookFest
Другий KyivBookFest оголосив програму 
17:41
Оновлено
Курська область
Влада РФ заявила, що на Курщині ЗСУ контролюють 28 населених пунктів, DeepState пише про 44
17:33
Анонс
Шефест 2024 - афіша фестивалю
Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю
17:30
Ексклюзив
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
ОСУВ "Таврія": росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика
17:29
Херсон
ООН відкриє офіс у Херсоні
17:22
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
17:02
Селін Діон
"Не було дозволено": Селін Діон розкритикувала використання її пісні на передвиборчому мітингу Трампа
17:01
Олександр Лукашенко
У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
16:52
на фото: Себастьєн Лекорню
Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили
16:32
СБУ затримала "підпільного" представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України
16:21
Гвен Стефані
Співачка Гвен Стефані отримала травму і скасувала концерт у США
16:20
Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Лукашенко демонструє, наскільки складно Путіну
15:57
Ексклюзив
ЗСУ
З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається, - експерт Лакійчук
15:56
Системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі
Польща підписала угоду на $1,2 млрд щодо виробництва 48 пускових установок для Patriot
15:20
щеплення вакцинація
МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу
15:15
евакуація
Від початку евакуації із Сумщини вивезли 19,8 тис. людей
14:56
Google
Google повністю припиняє монетизацію для російських YouTube-блогерів, - росЗМІ
14:56
Наталка Діденко
Якою буде погода 13 серпня та коли чекати на пік спеки: прогноз від Наталки Діденко
14:22
YARMAK
Репер та військовий YARMAK отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ
14:21
україна німеччина
Міноборони Німеччини заявило, що Україна вільна у застосуванні німецької зброї в межах міжнародного права
14:03
OPINION
Віктор Мороз
Курський прорив: у пошуках сенсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV