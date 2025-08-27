Держстат планує провести оцінку чисельності населення України

Попри ці труднощі Макарчук вважає, що можна створити модель, яка об’єднає різні джерела інформації та дозволить зробити максимально точне припущення про кількість і структуру населення навіть в умовах війни. Для цього пропонують використати державні реєстри, дані мобільних операторів, банківську аналітику та статистику споживання продуктів у регіонах. Кожне джерело окремо не дає повної картини, але їхній комплексний аналіз допоможе сформувати обґрунтовану оцінку.

"Усі ці дані самі по собі ні про що не говорять, але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити й вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України. Воно не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо. Мені здається, що в нас є всі можливості для того, щоб це зробити навіть в умовах війни", - пояснив глава Держстату.

За його словами, запит на такі дані величезний — їх потребують органи влади, бізнес і громадяни, адже точна інформація про населення важлива для розрахунку ключових економічних показників, таких як ВВП та інфляція, а також для планування державних рішень і програм.