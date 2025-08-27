Держстат планує провести оцінку чисельності населення України
Держстат планує до кінця року провести оцінку кількості населення України, оскільки наразі немає точних даних, а повноцінний перепис неможливий через війну
Про це глава Держстату Арсен Макарчук сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що доведеться починати розрахунки фактично з нуля, бо останній перепис проводили ще у 2001 році, а з 2022 року зібрати повну статистику про міграцію та інші зміни не вдалося. Особливо складно врахувати виїзд українців за кордон, адже частину даних тоді не вносили до баз.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе