Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Держстат планує провести оцінку чисельності населення України

Юлія Юліна
27 серпня, 2025 середа
19:33
Суспільство Смартфон

Держстат планує до кінця року провести оцінку кількості населення України, оскільки наразі немає точних даних, а повноцінний перепис неможливий через війну

Зміст

Про це глава Держстату Арсен Макарчук сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що доведеться починати розрахунки фактично з нуля, бо останній перепис проводили ще у 2001 році, а з 2022 року зібрати повну статистику про міграцію та інші зміни не вдалося. Особливо складно врахувати виїзд українців за кордон, адже частину даних тоді не вносили до баз.

Попри ці труднощі Макарчук вважає, що можна створити модель, яка об’єднає різні джерела інформації та дозволить зробити максимально точне припущення про кількість і структуру населення навіть в умовах війни. Для цього пропонують використати державні реєстри, дані мобільних операторів, банківську аналітику та статистику споживання продуктів у регіонах. Кожне джерело окремо не дає повної картини, але їхній комплексний аналіз допоможе сформувати обґрунтовану оцінку.

"Усі ці дані самі по собі ні про що не говорять, але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити й вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України. Воно не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо. Мені здається, що в нас є всі можливості для того, щоб це зробити навіть в умовах війни", - пояснив глава Держстату.

За його словами, запит на такі дані величезний — їх потребують органи влади, бізнес і громадяни, адже точна інформація про населення важлива для розрахунку ключових економічних показників, таких як ВВП та інфляція, а також для планування державних рішень і програм.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
