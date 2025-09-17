До Умані на святкування Рош-а-Шана вже прибуло близько 8 тисяч паломників

Про це повідомляє Об’єднана єврейська община України.

На святкування Рош а-Шана 5786 до Умані очікується прибуття близько 35 тисяч паломників-хасидів з різних країн світу. Цьогоріч святкування триватиме з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.

Зараз у місті проводяться заходи з підготовки до прибуття великої кількості паломників. Для забезпечення безпеки посилено охорону, встановлено блокпости, на яких кожен паломник проходить перевірку за допомогою інтроскопа. Правоохоронні органи працюють у координації з місцевою владою та представниками общини для підтримання порядку і безпеки під час проведення паломництва.

Минулого року на святкування Рош а-Шана до Умані приїхали понад 33,5 тисячі брацлавських хасидів. Цьогоріч очікується подія не меншого масштабу.

Святкування традиційно проходить біля могили раббі Нахмана — засновника брацлавського хасидизму, яка має важливе релігійне та духовне значення для багатьох віруючих.

Що відомо про свято Рош а-Шана:

Рош а-Шана — це єврейський Новий рік, одне з головних релігійних свят у юдаїзмі. Воно символізує початок нового року за єврейським календарем і вважається днем Божого суду, коли підбиваються підсумки року, що минає, і визначається доля людини на наступний рік.

Свято триває два дні й супроводжується молитвами, покаянням, традиційним трубленням у шофар (баранячий ріг) і родинними застіллями. Це час духовного оновлення, роздумів над власними вчинками та звернення до Бога.