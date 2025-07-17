Єдине, що змінилося під час призначення премʼєра, – в парламенті фактично зʼявилася нова коаліція, – Железняк

Так прокоментував у кулуарах Ради голосування за це призначення народний депутат України Ярослав Железняк, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Єдине, що змінилося на цей час. Із 201 "слуги народу", з повного складу блоку двох груп колишньої ОПЗЖ і двох груп, які мої колеги з "Європейської Солідарності" називають олігархічними (і десь вони праві) сформувалася нова коаліція – 260 людей. Вітаємо президента й українську парламентську більшість із цим. Прошу зафіксувати й у майбутньому саме такий склад називати парламентською коаліцією", – зауважив Ярослав Железняк.

Згодом у своєму телеграм-каналі він додав: "До речі, прошу просто зафіксувати, що в нас сьогодні при призначенні премʼєра офіційно фактично зʼявилася коаліція: "Слуга Народу" + "Платформа за життя та мир" + "Відновлення" + "За майбутнє" + "Довіра". Говорять, що навіть на фракції було менш ніж 200 підписів у протоколі".

Коментуючи призначення Юлії Свириденко новою очільницею уряду, народний депутат зауважив, що він не може зрозуміти, "хто та людина чи люди, які заважали людині, яка з самого початку обіймає пост заступника міністра економіки, заступника Офісу президента з питань економіки, першого віцепрем'єра з питань економіки зробити все те, що вона обіцяла чи говорила шість років до цього".

"Якщо це Шмигаль, то чому ми його знову відправляємо уряд? У нас усіх "зашкварених" зазвичай послами відправляють, треба продовжувати цю традицію. Якщо це президент, то чому вона постійно дякувала президенту? Якщо це парламент, то що заважає "Слузі Народу" чи колишній ОПЗЖ - мало активно голосували? Що конкретно заважало?"- сказав Железняк.

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Щодо змін у Кабміні після цього призначення Железняк висловився скептично.

"Що зміниться? Якщо ви звернете увагу на те, як зараз виглядатиме зал, то зазвичай нових міністрів садять у гостьову ложу, оскільки вони ще не є урядовцями й не можуть бути в ложі уряду. Це буде унікальний випадок, коли весь склад уряду піде в урядову ложу. Бо вони всі зараз працюють в уряді, тобто в усіх їхні трудові книжки – в будівлі Кабінету Міністрів України. Хтось поміняється стільцями, хтось – стільцями й табличками, хтось – заступниками. А Денис Анатолійович, напевно, трохи посунеться подалі від Юлії Свириденко. Ну, він не перший раз це робить, просто тепер в новій іпостасі. Все", – сказав депутат.