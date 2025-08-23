Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС

Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС

Тетяна Яворська
23 серпня, 2025 субота
17:30
Суспільство

Вони одними з перших бачать очі тих, хто з надією чекає на своїх рідних, яких витягнуть з-під завалів. Першими приходять на допомогу після обстрілів та пожеж і першими надають психологічну допомогу. Рятувальники – частина незалежності, яку нині Україна виборює від російського агресора

Зміст

Еспресо поговорив з одеським надзвичайником Андрієм Скрипкою і запитав, як це бути рятувальником в одному з українських міст, де найчастіше відбуваються обстріли, та що йому доводиться відчувати під час своєї роботи.

"Ти працюєш і чуєш крик, вигуки, плач"

Андрій Скрипка працює рятувальником вже 10 років. Каже, що за цей час звик майже до усього. Окрім людських втрат – їх переживає найважче.

До повномасштабної війни працював надзвичайником у Миколаївській області, згодом перевівся до Одеси, де тепер працює начальником караулу. В Одесі знайшов своє кохання й одружився. Нині саме дружина, яка також працює рятувальницею, підтримує його після важких і тривалих змін.

"Робота з початком повномасштабної війни, звісно, дещо змінилась. Тепер є загроза повторних атак, вибухів, влучань на місці виїздів. От через це є ускладнення. Одесу досить часто обстрілюють, а наша основна робота – пошук потерпілих, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У мене дружина дуже активна, і саме вона мені допомагає після зміни хоч на якийсь час забути про роботу. Аби відновитись після робочого дня ми можемо поїхати кудись, відпочити, сходити на море, з'їздити до батьків, до друзів. Це мені допомагає відволіктись", – розповідає Андрій.

фото: надав Андрій Скрипка

Для усіх рятувальників, пояснює працівник ДСНС, найважче бачити та витягувати з-під завалів загиблих людей. При цьому робити все це на очах у рідних і близьких, які ловлять кожен рух рятувальників, поки ті розбирають завали. 

"Коли ми приїжджаємо на місце виклику, на місце влучання ракети, то дуже емоційно є спостерігати та чути людей, які чекають на звістки від тебе. Вони чекають на своїх близьких і знають, що ті можуть знаходитись під завалами. А ти в цей час працюєш, розбираєш і позаду себе чуєш крики, вигуки, плач. Оце, мабуть, найважче", – пояснює Андрій Скрипка.

"Ейфорію від порятунку іншої людини неможливо передати словами"

Він пригадав випадок, як працював на об'єкті після влучання шахеда в багатоповерховий будинок на вулиці Добровольського.

"Там був панельний будинок, який склався. За інформацією, яку нам надали, там були й дорослі, і діти. Пошуки тривали дуже довго, було складно працювати через великі бетонні плити. А робити треба було усе максимально швидко, виносити уламки як можна обережніше, адже ми знали, що там можуть залишатися живі люди. При цьому дуже багато людей спостерігало ззаду, всі чекали, що ми дістанемо і живих людей", – ділиться спогадами рятувальник. 

"Ще пригадую, був приліт шахеда в житловий будинок. Ми встигли із квартири, що палає, дістати живу жінку і швидко передати її медикам. Час йшов на хвилини, ми встигли її знайти. Нам усім тоді дуже пощастило, бо вона кликала на допомогу, а ми її почули та витягнули неушкодженою. Не передати словами оті емоції, коли витягуєш живу людину з під завалів. У мене у мене особисто в цей час відчуття ейфорії, яке дуже швидко минає, бо ти розумієш що треба працювати далі. Про себе я сказав: "Дякую, що так вийшло, що ти знайшов живу людину" і вмить, берешся до пошуку інших, чи на гасіння пожежі. Але цей епізод тебе тримає, бо емоції вже позитивніші, є результат твоєї роботи. На душі стає тепліше, що так от сталось, що все добре. І просто працюєш далі", – розповідає про емоції під час роботи рятувальник.

фото: надав Андрій Скрипка

Під час повномасштабної війни в Одесі вже загинуло декілька надзвичайників. Андрій каже, що такі трагедії усі колеги переживають болісно, бо є однією великою родиною, навіть коли не знайомі з кожним особисто.

фото: надав Андрій Скрипка

"Ми розуміємо всі, що таке може статись, але мусимо працювати далі. Бо хто ж крім нас. В нас одна велика сім'я, ми один одному постійно допомагаємо, навіть, якщо не знаємось між собою. Після таких трагедій залишаємо це в собі і йдемо далі", – додає Скрипка.

Рятувальник відзначає, що за час повномасштабної війни Одеса, її мешканці змінились, люди стали відповідальніше реагувати на тривоги та любити життя.

фото: надав Андрій Скрипка

"Особливо ті, хто зіткнувся з цим. Але не в телеграмі, інтернеті, на фото чи по телевізору, а коли це зачепило сім'ю. Тоді люди починають цінувати життя, не відкладати на завтра важливих речей, радіти дрібницям і свободі. І наш День Незалежності – цьому приклад. Бо в цей день йдеться про свободу у всьому. У виборі, в тому, що ми можемо говорити й вільно жити".

Теги:
Статті
Новини
Україна
Одеса
Одещина
Війна з Росією
ДСНС
День Незалежності України
Інтерв'ю
Читайте також:
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Автор Богдан Бачинський
22 серпня, 2025 п'ятниця
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
Автор Зоя Казанжи
22 серпня, 2025 п'ятниця
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
Київ
+19.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
17:07
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
16:08
OPINION
блог Сергій Кузан
В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:35
Майдан Незалежності
На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
13:00
Інтерв’ю
Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації
12:51
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Дніпровщині загинув чоловік, є поранені, в Києві впав дрон
12:39
Китай
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
12:03
Ексклюзив
телефон
На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
12:03
Партнерський матеріал
Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
12:00
OPINION
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
11:40
МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
11:31
Інтерв’ю
На фото: залишки російської військової техніки на вулицях Бучі, березень 2022 року
Аркадій Міл-Ман, Семен Гольдін: історія насильства російського солдата — від єврейських погромів до Бучі
11:28
Ексклюзив
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
10:00
OPINION
Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
09:35
Ексклюзив
Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
09:32
Intel
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди
09:15
Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердаля
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV