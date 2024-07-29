Філатов назвав приблизну кількість людей, які зараз живуть у Дніпрі

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми рахуємо, що десь плюс 200 тисяч людей. Я завжди цей приклад наводжу, є евакуаційний потяг Покровськ - Дніпро, десь дві третини людей виходять у нас на залізничному вокзалі й не їдуть далі. Ми знаходимося поміж трьох фронтів, до нас їдуть зі Слобожанщини, з Донбасу і з півдня", - додав Філатов.

За словами міського голови, ті, хто їдуть з півдня, вони в основному залишаються в Кривому Розі, Запоріжжі, але до Дніпра також доїжджають.

"Але об'єктивно немає в нас можливості порахувати. Ми рахуємо і по даних мобільних операторів, і по витратах комунального господарства, наприклад зростають витрати води. Рахуємо і по отриманню соціальної допомоги, по зверненнях до благодійних фондів, тож я думаю, що більш-менш ця цифра у 200 тисяч коректна", - підсумував він.