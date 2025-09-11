Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс

ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс

Дар'я Тарасова
11 вересня, 2025 четвер
17:57
Суспільство

У Києві відбулося відкриття спортивного комплексу LOKO CHOKOlivka — першого в Україні повністю безбар’єрного простору, який стане центром постреабілітації для ветеранів і військовослужбовців

Зміст

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі ФК "Локомотив" Київ.

10 вересня у Києві відбулося відкриття спортивного комплексу LOKO CHOKOlivka. Це перший в Україні повністю безбар’єрний простір, який стане центром постреабілітації для ветеранів і військовослужбовців. Проєкт реалізовано завдяки фінансуванню фонду Говарда Баффетта, американського мецената, філантропа та найбільшого приватного донора України.

Комплекс, зведений ще у 1963 році для київської волейбольної команди "Локомотив", десятки років перебував у занедбаному стані. Завдяки реконструкції він отримав нове життя з надважливою місією — засобами спорту сприяти відновленню українських ветеранів і військовослужбовців.

На території облаштували футбольний, баскетбольний, волейбольний та тенісний майданчики, локації для гри в петанк і піклбол, зали для єдиноборств і фітнесу, тренажерні зони, масажні та реабілітаційні кімнати. Всі простори доступні для людей з інвалідністю. Реконструкція тривала понад 4 роки та потребувала близько 50 млн грн інвестицій. Витрати були покриті меценатами та донорами — без використання державного бюджету.

фото: Михайло Кайлен

Говард Баффетт особисто завітав на урочисте відкриття LOKO CHOKOlivka. Він зіграв у петанк, поспілкувався з ветеранами та військовослужбовцями Сил Оборони України, з баскетболістами на кріслах колісних, гравцями команд з ампфутболу "Ахіллес" та "Буревій", спортсменами збірної Invictus Games та пацієнтами Superhumans. Баффетт спробував себе у піклболі, залишив графіті на муралі, реалізованому стріт артисткою, ілюстраторкою та дизайнеркою Masha Shango, а також вийшов на футбольне поле з вихованцями академії "Локо" — став на ворота та пробив кілька пенальті. На згадку отримав ексклюзивну вишиванку від бренду ЕтноДім з логотипами Укрзалізниці та "Локомотива" і разом з учасниками заходу посадив катальпу — дерево, що притаманне регіонам Америки. Воно стане символом життя, сили та віри у майбутнє на новому спорткомплексі.

фото: Юлія Кищук

"Цей стадіон на Чоколівці десятки років був занедбаним. Сусідня школа розповіла нам, що дітям ніде зіграти у футбол. Ми поділилися цією історією з Говардом, і він підтримав створення такого інклюзивного спортивного простору. Це місце тепер допомагатиме дітям і ветеранам, тим, хто повертається з війська чи має поранення, адаптовуватися через спорт. Зараз 12 000 наших колег служать, уже півтори тисячі повернулися, і нам дуже важливо через спортивні змагання та заходи робити залізницю привабливою, психологічно підтримувати і залізничників, і решту ветеранів. Ми не можемо фокусуватися на всьому, але спорт – ветеранський і юнацький – це те, що будемо підтримувати", — поділився голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Керівник футбольного клубу "Локомотив" Київ Олександр Єгоров уточнив, що основна ідея LOKO CHOKO — створити спортивний осередок для постреабілітації українських військових і ветеранів, постраждалих від війни працівників Укрзалізниці, людей з інвалідністю й ампутаціями, для людей на кріслах колісних.

"Все продумано для того, щоб залучити якнайбільше людей, які потребують адаптації. Ми облаштували універсальні спортивні майданчики та криті зали, масажні та реабілітаційні кімнати, тренажери як на вулиці, так і в приміщенні, настільний футбол, пінг-понг, текбол, шахи… Тут плануємо організовувати повністю безкоштовні тренувальні та змагальні заходи, тому зараз активно ведемо перемовини з асоціаціями та федераціями ветеранського спорту щодо підписання меморандумів. Це і ампфутбол, і піклбол, і баскетбол на кріслах колісних, і багато інших важливих для реабілітації видів спорту", — додав Єгоров.

 

Новини
Спорт
військові
новини Києва
реабілітація військових
