Главі ГУР Буданову присвоїли звання Герой України

Про це йдеться у відповідному указі.

Зазначається, що Буданов отримав найвищу нагороду "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - йдеться у повідомленні.