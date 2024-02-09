Главі ГУР Буданову присвоїли звання Герой України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову звання Героя України
Про це йдеться у відповідному указі.
Зазначається, що Буданов отримав найвищу нагороду "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - йдеться у повідомленні.
- Також Зеленський 8 лютого надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному звання Героя України.
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