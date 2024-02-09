Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
Президент Володимир Зеленський 8 лютого надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному звання Героя України
Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - йдеться у тексті документа.
Звільнення Залужного: що відомо
29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.
Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.
3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.
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