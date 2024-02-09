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Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

9 лютого, 2024 п'ятниця
12:10
Україна Валерій Залужний

Президент Володимир Зеленський 8 лютого надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному звання Героя України

Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - йдеться у тексті документа.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Читайте також: "Залізний генерал" Залужний: ким став для України та світу головнокомандувач ЗСУ

Теги:
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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