Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин

Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
23:36
Суспільство Юрій Гудименко

Антикорупційна рада при Міністерстві оборони збирає дані щодо діяльності компанії Fire Point, яка є однією з найбільших отримувачів державних коштів у сфері оборонних закупівель. Перевірка триває, адже в суспільстві зростають запитання щодо законності витрат. Якщо факти втручання або впливу під час укладання угод підтвердяться, це може бути кваліфіковано як злочин

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран війни, голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко.

"Щодо компанії Fire Point - це дійсно важка тема. Ми тільки почали серйозно в ній розбиратися. Я одразу хочу проартикулювати, що з точки зору Громадської антикорупційної ради при Міноборони ми продовжуємо збір фактів і фактажу. Ми наразі не готові презентувати фінальний результат, але підходити до однієї з топ-десяти компаній за обсягом отриманих коштів і не мати при цьому залізобетонних доказів наявності або відсутності порушень я не хочу.

Я одразу кажу, що я не прокурор у справі Fire Point і не адвокат. Те, що компанія раніше займалася кастингами, виглядає дуже погано, але це не злочин. В Україні багато підприємців, які до 2022 року не працювали в оборонній сфері, почали займатися нею саме у 2022 році. Тому це точно не є злочином, хоча в поєднанні з іншими претензіями виглядає не дуже добре", - зазначив Гудименко.

За словами голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, наразі немає фактів про те, що Тимур Міндіч є безпосереднім власником компанії чи впливає на її політику. Сам факт його наявності не є злочином.

"Злочином було б підтвердження, що рішення про закупівлі дронів приймалися виключно через те, що це дрони Міндіча. Я можу публічно звернутися до читачів: ми збираємо всі можливі факти та інформацію. Якщо ви володієте такою інформацією, ми готові прийняти її на електронну пошту на умовах анонімності. Я гарантую, що джерело залишиться анонімним, а інформація дуже допоможе у подальших діях", - наголосив Гудименко.

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України також пояснив, що може бути злочином?

"Наприклад, якщо Офіс президента лобіював би контракти для цієї компанії. У нас є ще кілька контрактів, з якими потрібно працювати, і можливо ми отримаємо факти, які беззаперечно доведуть злочинність ситуації.

Ми маємо ситуацію, коли дрони FP1 та FP2 гарантовано добре функціонують. Питання суспільства стосуються насамперед FP5 - "Фламінго". Наша компетенція не включає оцінку результативності. Ми займаємося виключно антикорупційною історією. Ми збираємо інформацію, зважуємо її та надаємо суспільству не "жарені" факти, а реальні дані, незалежно від того, сподобаються вони суспільству чи ні. Якщо з'ясується, що кошти виділялися незаконно або з порушеннями, навіть якщо ефективність проєктів непідтверджена, а бюджетні зобов'язання продовжують виділятись, суспільство має про це знати. І я вважаю, що така практика має припинитися", - додав Гудименко.

  • 27 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що державне замовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" буде виконане до кінця поточного 2025 року.
