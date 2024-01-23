“Говорить Великий Львів” повертається в ефір Еспресо: перший випуск вже в найближчий четвер

Проєкт “Говорить Великий Львів” на телеканалі Еспресо виходитиме щочетверга у вечірньому прайм-таймі о 21.15

Ми дуже часто у нашій студії говорили про те, що це найбільший майданчик на заході України, дискусійний майданчик. Сьогодні, я не побоюся цього слова і цього вислову, ми можемо сказати, що, вочевидь, це – найбільший дискусійний майданчик цілої нашої держави", – Віталій Крутяков, співавтор та ведучий проєкту “Говорить Великий Львів”.

Проєкт “Говорить Великий Львів” виходить в ефір із 2019 року зі Львова.

6 липня 2023 року внаслідок ракетного удару по Львову, будівля, де розташована студія, зазнала суттєвих пошкоджень. Увесь цей час там тривав ремонт й необхідні облаштування. Наприкінці грудня 2023 року ефіри відновили.

Також “Говорить Великий Львів” можна дивитися на телеканалі NTA та у Ютубі.

"Для нас довіра нашої аудиторії – найважливіший показник. Це надзвичайно цінно та відповідально, що нас дивиться така велика кількість людей. Дуже важливо, що тепер до них доєднаються ще й глядачі всеукраїнського телеканалу Еспресо. Спільні цінності та бажання робити якісну журналістику поєднує нас з командою цього телеканалу", – додає Наталія Струк, співавторка та ведуча проєкту.

“Ми раді відновити нашу співпрацю із “Говорить Великий Львів” і запропонувати нашій аудиторії прямоефірне ток-шоу на актуальні теми. Для Еспресо дуже важливо сприяти створенню суспільного діалогу та можливості почути один одного", – коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Проєкт “Говорить Великий Львів” в ефірі Еспресо вже в цей четвер, 25 січня, о 21.15.