Історія виконавчої влади в Україні, як вертикалі влади, припинила своє існування, - Омелян

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян.

"Я вважаю, що єдиною причиною перестановки в уряді було те, що Арахамія з Єрмаком обмінялись впливом. Тобто, премʼєр-міністра Арахамії пішов на міністра оборони, а віцепрем'єрка Єрмака стала премʼєр-міністром. Все. Більше жодних й змістовних речей ми не побачили. Ніякого оновлення уряду не відбулось. Ми розуміємо, що якою б професійною не була Юлія Свириденко, вона не зможе працювати краще ніж Шмигаль, бо їй ніхто не дасть цього зробити", - вважає Омелян.

Політик наголосив, що в новому уряді є багато професійних людей. Втім, на його думку, їм не дадуть можливості працювати ефективно.

"Новий уряд здатний стати колегіальним й самостійним органом влади. Втім, вони не зможуть цього зробити, бо їм просто не дадуть піти на це. Тобто, в нас уряд припинив своє функціонування де-факто дуже давно. Це все керується Банковою в рамках тих побажань, які звідти надходять. На жаль, ця конструкція не життєздатна в такому форматі. Сама історія уряду в Україні, як вертикалі влади, припинила своє існування. Це дуже прикро, бо там окрім Тараса Качки, є чудовий Олексій Соболєв. Є маса інших професійних людей. Втім, їм просто не дадуть можливості зробити те, на що вони здатні", - додав він.