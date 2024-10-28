З прикордоння Сумщини потрібно евакуювати близько 20 тис. людей, - ОВА

Про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх на нараді з постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Артюха, головним викликом для Сумщини наразі є створення безпечних умов для людей та евакуація населення з прикордонних громад регіону.

Також очільник ОВА згадав про питання енергетичної безпеки Сумської області.

"Сьогодні нам надають допомогу відповідні міністерства щодо відновлення нашої енергетики. Ми виконуємо всі необхідні завдання президента України та уряду, щоб у нас був відповідний резерв на осінньо-зимовий період. Зараз потребуємо когенераційних установок. Також необхідні генератори для підприємств житлово-комунальної сфери, мобільні пересувні підстанції, обладнання для відновлення об'єктів енергетики", - зауважив Артюх.