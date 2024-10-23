Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств на "критичність" для бронювання від мобілізації

Про це повідомили на Урядовому порталі.

У постанові йдеться, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності, у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган приймає рішення про відповідність підприємства, установи чи організації критеріям, або невідповідність, що скасовує їхній статус критично важливих.

"Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри", - додали у Кабміні.

Що передувало

На початку жовтня стало відомо, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації. Вже 20 жовтня в Дії зупинили послугу бронювання військовозобов'язаних.

У Європейської Бізнес-Асоціації 21 жовтня повідомили, що бізнес стурбований зупинкою електронного бронювання співробітників від мобілізації та відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади.