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Кабмін вніс зміни в правила відстрочки від мобілізації для однієї з категорії військовозобов'язаних

Юлія Лаврук
16 серпня, 2024 п'ятниця
14:04
Суспільство Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил відстрочки від мобілізації, розмежувавши одну з категорій, що має право на відстрочку

Зміст

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку.

Йдеться про людей, які мають тих, кого утримують, та тих, за якими здійснюють постійний догляд. Відтепер ці дві категорії будуть розмежовані. Відповідно різнитимуться й пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

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Крім того, Мельничук зазначив, що удосконалено механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі. 

  • Станом на 6 серпня близько 88 тис. військовозобовʼязаних громадян України, які перебувають за кордоном, оновили свої дані.

Теги:
Україна
Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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