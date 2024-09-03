Кабмін змінив порядок зарахування стажу педагогам за кордоном

Про це йдеться на сайті уряду.

Відомо, що раніше педагогам нараховували досвід роботи за кордоном до загального стажу лише якщо Україна мала міжнародний договір з відповідною державою.

3 вересня Кабмін ухвалив рішення, яке змінює порядок зарахування стажу. Відтепер вчителі й викладачі можуть надати підтверджувальні документи, зокрема трудовий договір чи угоду, - таким чином їм зарахують стаж роботи у закордонних закладах.

Водночас наголошується: правило буде чинним під час воєнного стану й упродовж року після його припинення.

"Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи (посада) та/або заробітна плата (повністю або частково)", - додають у повідомленні.

В уряді нагадують, що наразі педагоги можуть отримати щомісячну надбавку залежно від стажу роботи:

понад 3 роки — 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

"До початку повномасштабного вторгнення РФ учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім після завершення війни повернувся в Україну. Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%", - пояснили у Кабміні.