Керівництва центральної МСЕК і профільного департаменту МОЗ звільнені, - Шмигаль

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що до кінця року МСЕК ліквідують.

"Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - підкреслив Шмигаль.

Також премʼєр наголосив, що відбуватиметься перевірка й перегляд рішень щодо необґрунтованого оформлення інвалідності від МСЕК, котрі мають здійснити протягом трьох місяців.

"Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", - підкреслив очільник уряду.