Керівництва центральної МСЕК і профільного департаменту МОЗ звільнені, - Шмигаль
Після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії, а також керівників департаменту Міністерства охорони здоровʼя, який координує діяльність МСЕК
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що до кінця року МСЕК ліквідують.
"Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - підкреслив Шмигаль.
Також премʼєр наголосив, що відбуватиметься перевірка й перегляд рішень щодо необґрунтованого оформлення інвалідності від МСЕК, котрі мають здійснити протягом трьох місяців.
"Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", - підкреслив очільник уряду.
- 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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