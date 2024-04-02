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Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац

2 квітня, 2024 вiвторок
13:19
Суспільство Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська була змушена оприлюднити свій діагноз після того, як до Кенсингтонського палацу звернулися із погрозами оприлюднити інформацію про її здоровʼя

Про це пише Daily Mail.

Кенсінгтонський палац був змушений швидко оприлюднити інформацію про діагноз дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон після того, як стався витік інформації. Невідомі, у розпорядженні яких опинилися медичні документи принцеси Уельської, звернулися до Кенсингтонського палацу із погрозами публікації цих даних. 

Джерело видання зауважило, що запис відеозвернення Кейт не планувався, але його довелося здійснити, щоб випередити зловмисників. Незрозуміло, чи стався витік інформації з Лондонської клініки, де десятиліттями лікувалися члени королівської сім'ї, або ж зловмисник був найнятий третьою особою. Наразі троє співробітників клініки перебувають під слідством.

"Якою б не була причина, загальне визнання, яке надійшло на Кейт, підтвердило, що це було правильне рішення", — зауважив інсайдер видання Ефраїм Гардкасл.

Після тижнів шалених спекуляцій у соціальних мережах щодо здоров’я принцеси Уельської вона опублікувала відверте відеозвернення, підтвердивши, що бореться з раком та проходить хімієтерапію. Форма раку не розголошується, але майбутня королева почала курс "профілактичної хімієтерапії" наприкінці лютого, і кажуть, що вона позитивно налаштована на своє одужання та перебуває в хорошому настрої.

Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з Різдва. Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему її здоровʼя. Як повідомляли у Букінгемському палаці в січні, їй провели операцію та залишили в лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

На початку березня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що "особиста справа" повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.

Інформація про здоровʼя Кейт трималась у суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов'язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.

30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні. 

Теги:
Здоров'я
Велика Британiя
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