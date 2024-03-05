Кейт Міддлтон уперше зʼявилась на публіці після госпіталізації та операції
Герцогиня Уельська вперше з кінця грудня потрапила в обʼєктив фотографів біля Віндзорського замку, коли вона їхала в автомобілі, яким керувала її мати
Про це пише TMZ.
Кейт Міддлтон уперше за понад 2 місяці зʼявилась на публіці. Її сфотографували на пасажирському сидінні автівки, якою керувала її мати, Керол, біля Віндзорського замку у Великій Британії. Знімок став першим зображенням герцогині Уельської з моменту її госпіталізації після Різдва та операції на черевній порожнині.
Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему здоровʼя Кейт. Як повідомляли у Букінгемському палаці, їй провели операцію та залишили у лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.
Минулого тижня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що "особиста справа" повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.
Інформація про здоровʼя Кейт трималася в суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов'язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.
30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні. Згодом у Букінгемському палаці повідомили, що монарх бореться з раком.
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