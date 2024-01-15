"Київський режим спотворив свідомість дітей": добірка росфейків про Україну за 15 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Захід повинен перестати постачати зброю Україні, не приймати антиросійські санкції і не робити русофобські заяви, щоб знайти вихід із глухого кута, в який Вашингтон загнав деякі країни".

Маніпуляція: Речник путіна Д. Пєсков заявив: "Москва за вирішення українського питання мирним шляхом, але в умовах небажання країн Заходу та України РФ виконує свої цілі через "СВО".

Дезінформація: Міністр освіти РФ С. Кравцов, коментуючи процес так званого навчання на тимчасово окупованих територіях, заявив: "Київський режим фактично спотворив свідомість дітей".