"Київський режим спотворив свідомість дітей": добірка росфейків про Україну за 15 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 15 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Захід повинен перестати постачати зброю Україні, не приймати антиросійські санкції і не робити русофобські заяви, щоб знайти вихід із глухого кута, в який Вашингтон загнав деякі країни".
Маніпуляція: Речник путіна Д. Пєсков заявив: "Москва за вирішення українського питання мирним шляхом, але в умовах небажання країн Заходу та України РФ виконує свої цілі через "СВО".
Дезінформація: Міністр освіти РФ С. Кравцов, коментуючи процес так званого навчання на тимчасово окупованих територіях, заявив: "Київський режим фактично спотворив свідомість дітей".
- 14 січня російська пропаганда поширювала фейк, нібито в українській енергетиці катастрофічна ситуація.
- 15 січня Центр протидії дезінформації розвінчав фейк росіян про те, що під час ракетних ударів окупантів по західних регіонах України було знищено "партію ракет для ЗРК Patriot" та "склади з ракетами Storm Shadow".
- 15 січня російські пропагандисти поширили відео, на якому патрульні затримали чоловіка. Стверджували, що це для представників ТЦК та СП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.68Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе