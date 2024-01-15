Патрульні затримали чоловіка для ТЦК: росіяни поширюють новий фейк
Російські пропагандисти поширюють відео, на якому патрульні затримали чоловіка. Стверджують, що це для представників ТЦК та СП
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Насправді на відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка, що перебував на проїзній частині дороги, порушував правила дорожнього руху та заважав проїзду транспорту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі телеграм-канали поширювали інформацію начебто це “мобілізація” в Івано-Франківську.
"Патрульні затримали чоловіка та доставили у відділення поліції, де склали адміністративні матеріали на порушника. Окрім цього, чоловіку 69 років, що унеможливлює його мобілізацію, про яку пишуть ru-пропагандисти", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
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