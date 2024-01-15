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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Патрульні затримали чоловіка для ТЦК: росіяни поширюють новий фейк

Патрульні затримали чоловіка для ТЦК: росіяни поширюють новий фейк

15 січня, 2024 понедiлок
18:12
Війна з Росією російський фейк про мобілізацію на Волині

Російські пропагандисти поширюють відео, на якому патрульні затримали чоловіка. Стверджують, що це для представників ТЦК та СП

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Насправді на відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка, що перебував на проїзній частині дороги, порушував правила дорожнього руху та заважав проїзду транспорту", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що ворожі телеграм-канали поширювали інформацію начебто це “мобілізація” в Івано-Франківську.

"Патрульні затримали чоловіка та доставили у відділення поліції, де склали адміністративні матеріали на порушника. Окрім цього, чоловіку 69 років, що унеможливлює його мобілізацію, про яку пишуть ru-пропагандисти", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації. 

  • 5 січня російська пропаганда просувала фейкове відео, нібито за Україну "на нулі" воює солдат із синдромом Дауна.
  • 10 січня ворожі телеграм-канали поширювали фейкову інформацію про те, що нібито столична влада закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків".
  • 15 січня Центр протидії дезінформації розвінчав фейк росіян про те, що під час  ракетних ударів окупантів по західних регіонах України було знищено "партію ракет для ЗРК Patriot" та "склади з ракетами Storm Shadow".
ЗСУ
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
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