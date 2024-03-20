Кілька десятків нардепів від "Слуги Народу" висловили бажання скласти мандати через низьку мотивацію, - УП
Одразу кілька десятків народних депутатів від "Слуги Народу" висловили бажання скласти мандати через відсутність мотивації
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що наразі у "Слузі Народу" є 235 парламентарів. Регулярно приходять на засідання й активно голосують близько 170-180 нардепів. Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів "групи Разумкова", або регулярно пропускає засідання.
"Умовно кажучи, приходить депутат і каже: "Пустіть мене. Мені пропонують менеджерську посаду на заводі й зарплату 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім'ю і якось розвиватися". І такі розмови я вже багато разів слухав", - сказав один із нардепів.
Водночас, за даними УП, між Офісом президента і парламентом є непорозуміння.
"По-перше, всі втомилися від війни. По-друге, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі й тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там", - додали у джерелі.
- У січні 2024 року голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що нині єдності в українському парламенті немає. Крім цього, 17 нардепів з фракції написали заяви на складання мандата.
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